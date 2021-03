Pechino insiste nel boicottaggio ai marchi che non vogliono più usare il cotone dello Xinjiang

6' di lettura

Non sarà semplice risolvere la questione dei rapporti tra alcuni marchi della moda occidentali e il Governo cinese. Altrettanto complicato sarà porre fine ai boicottaggi in atto in Cina ai danni di quegli stessi marchi della moda da parte dei consumatori cinesi. Perché è questo che accade: se il governo centrale decide che un brand, un’azienda (o, naturalmente, un altro Paese) ha commesso uno sgarbo, un reato o addirittura un crimine nei confronti di Pechino, la condanna viene immediatamente accettata dai cinesi – o così sembra – e amplificata dalla comunicazione digitale. Nella moda fino a oggi avevamo assistito a passi falsi, più che veri e propri sgarbi intenzionali: i marchi occidentali faticano ancora a comprendere cosa può urtare la sensibilità culturale o il nazionalismo cinese. Il precedente più famoso è quello del novembre 2018, quando la maison Dolce&Gabbana fu costretta ad annullare uno grande evento programmato a Shanghai (sarebbe stata la più imponente sfilata mai organizzata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana) per una serie di spot sul web che furono considerati offensivi. In quel caso, il primo passo non lo fecero le autorità centrali, bensì un sito di news sul sistema moda, Diet Prada , che, partendo da un post sul suo account Instagram, funzionò come artefice di una palla di neve che diventò, nel giro di poche ore, valanga, vista la velocità della comunicazione nell’era di internet. Tra Diet Prada e Dolce&Gabbana è in corso una battaglia legale, perché gli avventati commenti apparsi su Instagram causarono un danno d’immagine ed economico molto grave al marchio e ai due stilisti. Ad alcuni l’intera vicenda sembrò “montata ad arte” o comunque frutto di una visione in malafede della genesi degli spot incriminati. Ma tant’è.

Un’escalation voluta dalle autorità

Quello che sta succedendo oggi a marchi come H&M (i suoi circa 400 negozi in Cina sono stati chiusi), Nike, Adidas e Burberry è molto diverso. All’origine del boicottaggio agli acquisti online e offline non ci sono piccoli (grandi) errori di comunicazione o marketing, ma una presa di posizione netta da parte, in particolare, del colosso svedese, sulla questione dello Xinjiang, un territorio della Cina al quale è riconducibile il 30% della produzione totale di cotone del Paese e dal quale H&M non vuole più importare cotone. Situato al confine con Mongolia, Russia e Kazahkstan, lo Xinjiang è grande cinque volte l’Italia ma abitato da soli 22 milioni di persone, oltre metà delle quali di etnia uigura e di religione musulmana. Sono oltre 50 anni che la regione mostra spinte indipendentiste, ma Pechino ha sempre negato qualsiasi apertura sul tema.

Il tallone d’Achille della Cina e lo Xinjiang

Primo, perché, proprio come l’ex Urss di Putin, non può permettersi che singoli territori manifestino desideri di maggiore indipendenza. Secondo, perché se la Cina ha un tallone d’Achille è la scarsità di materie prime e lo Xinjiang ne ha molte. Terre rare, persino un po’ di petrolio e grandi coltivazioni, a partire dal cotone. Per spegnere ogni dissenso, Pechino è accusata da anni di violente repressioni della “minoranza” uigura: usiamo le virgolette perché tale è sul totale della popolazione cinese (1,4 miliardi), ma sicuramente non lo è nella regione. Secondo gli ultimi rapporti di Ong da sempre impegnate a difendere i diritti (forse sarebbe meglio dire la sopravvivenza) degli uiguri, oltre un milione di persone (ma ci sono stime che fissano la cifra a tre milioni) sarebbero “internate”in campi di lavoro e una parte di questi campi sarebbe adibito proprio alla coltivazione del cotone (il 90% della superficie destinata a coltivazioni agricole dello Xinjiang è dedicata proprio al cotone e nella maggior parte dei casi se ne occupano piccole aziende a conduzione famigliare). Da qui la presa di posizione di H&M, che risale in realtà al settembre del 2020, ma che è stata ribadita con forza una decina di giorni fa con la decisione di non utilizzare più cotone proveniente dallo Xinjiang.

La denuncia dell’Onu

Non sono solo le Ong ad accusare la Cina: attivisti ed esperti di diritti umani presso le Nazioni Unite hanno accusato il Paese a più riprese e con sempre maggiori prove di utilizzare la detenzione di massa, la tortura, il lavoro forzato, la sterilizzazione e la separazione dei bambini dai loro genitori degli uiguri nello Xinjiang. La Cina ha sempre respinto le accuse sui campi di internamento, in cui si stima, appunto, che siano state detenute oltre 1 milione di persone dal 2017, affermando che si tratta di «centri di istruzione professionale» per sradicare l’estremismo e il terrorismo.