Pechino, investimenti esteri al vaglio della sicurezza nazionale Una nuova legge articolata in 23 articoli stabilisce nuovi standard e criteri per garantire gli interessi della Cina di Rita Fatiguso

Pechino bilancia la necessità di incentivare ulteriormente gli investimenti stranieri in Cina (+6,3% a novembre sull’anno precedente), con quella di proteggere la sicurezza nazionale.

E vara una nuova legge articolata in 23 articoli (“Misure di revisione della sicurezza degli investimenti esteri”) che dovrà valutare se e quali investimenti siano conformi o no ai criteri di sicurezza nazionale.

Stop and go

Il 19 dicembre, una volta approvate dal Consiglio di Stato, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e il Ministero del Commercio hanno varato le “Misure per la revisione della sicurezza degli investimenti esteri”.

Entreranno in vigore nei 30 giorni dalla promulgazione. Il provvedimento nasce proprio dalla nuova legge sugli investimenti entrata in vigore quest’anno che ha unificato tutte le precedenti leggi ma che imponeva un rafforzamento dei criteri precedenti sulla tutela della sicurezza nazionale.

Ricordiamo che Pechino ha appena riportato a 123 da 213 la lista degli investimenti vietati agli stranieri che abolisce il catalogo sugli investimenti autorizzati, e che quest'ultima novità è finita sul tavolo dei negoziati con a Ue per il Bit, il trattato sugli investimenti reciproci.

Una prassi aggiornata

È prassi internazionale condurre revisioni sulla sicurezza degli investimenti esteri che incidono o possono influire sulla sicurezza nazionale.