Pechino in pressing per la firma di nuovi accordi di libero scambio

Un accordo di libero scambio aiuterebbe a promuovere la cooperazione economica regionale, a consolidare le catene industriali e di approvvigionamento globali e a promuovere la ripresa dell'economia facendo delle tre economie gli stabilizzatori e i motori della crescita economica mondiale.

In Africa

Il 2021 si è aperto con una novità, l’accordo di libero scambio in 27 capitoli con il primo Stato africano, le Mauriitus , chiuso dopo tre anni di trattative.

Non è l'unico veicolo che la Cina sta utilizzando per espandere il commercio e altri tipi di cooperazione con l'Africa. Il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi è in Africa in questi giorni per il suo primo viaggio ufficiale dell'anno in cinque Paesi africani - Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Botswana, Tanzania e Seychelles - in linea con una tradizione inaugurata nel 1991.

Mentre le esportazioni di Mauritius verso la Cina sono relativamente piccole, l’accordo di libero scambio - ovviamente - ha un peso specifico nell’ambito più ampio della cooperazione tra la Cina e il continente africano.