Pechino protesta per l’invito ufficiale di Biden all’inviata di Taiwan negli Usa Prime frizioni tra Cina e Stati Uniti che bloccano anche il twitter dell’ambasciata cinese per un post sugli uiguri dello Xinjiang di Rita Fatiguso

Prime frizioni tra la Cina e la nuova Amministrazione americana. Hsiao Bi-khim, rappresentante di Taiwan a Washington, è stata formalmente invitata a partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Joe Biden.

Per Pechino è una mossa senza precedenti, la prima dal 1979, ovvero da quando Washington spostò il riconoscimento verso Pechino nel 1979.

Il video dell’evento

L’inviata di Taipei ha pubblicato un suo video girato durante l’evento di Washington, in cui si dice «onorata di rappresentare il popolo e il governo di Taiwan qui all’ inaugurazione del presidente Biden e della vicepresidente Harris. La democrazia è il nostro linguaggio comune e la libertà è il nostro obiettivo comune».

L’invito di Joe Biden segue la falsariga, dunque, dell’amministrazione Trump.

Come se non bastasse, Twitter ha bloccato l’account dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti per un post che difendeva le politiche di Pechino nello Xinjiang, che secondo la piattaforma social violava le sue politiche contro la “disumanizzazione”.