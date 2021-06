Pechino rafforza la tutela della proprietà intellettuale

Divieto di sfruttamento non in buona fede

Ma anche i titolari di brevetti devono osservare il principio della buona fede, evitando l’abuso dei diritti. Una svolta che va letta alla luce delle ultime vicende cinesi e che collega i brevetti all’Antitrust.

«L’abuso dei diritti di brevetto può anche dar luogo a rivendicazioni antimonopolistiche, se il brevetto in questione ad esempio è indispensabile per l’operatività delle aziende di un certo settore industriale – dicono Enrico Toti e Laura Formichella dello studio Nctm. Si chiarisce nella legge che se una controversia relativa a un abuso di diritto di brevetto ha l’effetto di eliminare o limitare la concorrenza, è disciplinata dalla legge Antimonopolio. In base alle linee guida Antimonopolio per il settore della proprietà intellettuale dello scorso 18 settembre, l’applicazione dei diritti di brevetto può dar luogo ad una violazione dell’Antitrust, ad esempio in caso di accordi orizzontali per esercitare congiuntamente brevetti concorrenti o l’abuso di posizione dominante sul mercato legata alla titolarità di brevetti standard essenziali».

La mossa per riformare la sanità

Sui farmaci, si introduce il meccanismo del Patent linkage, che rafforza la tutela in giudizio dei diritti di sfruttamento industriale dei prodotti di marca rispetto ai generici e si allunga la durata brevettuale di un nuovo farmaco già approvato per la commercializzazione, a compensazione delle lungaggini del sistema (Patent term extension).

Risarcimenti più pesanti scattano per violazione del copyright, e il tetto massimo per i danni passa da 1 a 5 milioni di Renminbi, con un minimo di 500. Infine, il diritto d’autore si allarga al “diritto di trasmissione” in tutte le forme più avanzate, inclusa la “trasmissione interattiva on demand”, il “download di rete”, “la trasmissione radiofonica, via cavo e il webcast”.