Pechino replica alle accuse Nato: «Clima da guerra fredda»

Con il vertice Nato di Bruxelles che si è appena concluso e che per Joe Biden ha rappresentato il debutto da presidente, la Cina entra sulla scena mondiale a pieno titolo come “rischio sistemico” dell’alleanza dei Paesi Occidentali, occupando un posto finora tradizionalmente destinato alla Russia.

Ma Pechino non ci sta e ribatte con forza al comunicato approvato dai 30 membri dell’organizzazione che sancisce questa nuova posizione della Cina. E rivendica attraverso il portavoce dell’ambasciata cinese a Bruxelles il ruolo di pacificatore sulla scena globale: “Davanti al ruolo internazionale della Cina come player garante della stabilità, le accuse Nato sono nient’altro che la continuazione della mentalità della Guerra Fredda”.

Dalla Nato la condanna alle ambizioni cinesi

La condanna della Nato alle ambizioni cinesi nel campo della difesa sono finite nero su bianco nel comunicato finale che ha chiuso il vertice annuale di Bruxelles.

Arrivano dopo un G7 in Gran Bretagna che ha messo in chiaro una posizione strategica di certo non favorevole al Governo di Pechino e alle sue ambizioni.

Per la prima volta la Nato, l’alleanza militare tradizionalmente focalizzata sulla Russia ha dichiarato di dover rispondere al crescente potere di Pechino.