Pechino, i rischi geopolitici di un rimbalzo breve La ripresa post-Covid della Cina rischia di avere vita breve, uno scenario che preoccupa, soprattutto per le sue ricadute politiche di Adriana Castagnoli

(REUTERS)

La Cina è tornata a crescere. Non si tratta soltanto del +3,2% registrato dal suo Pil nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019, quanto del fatto che – secondo le proiezioni di giugno del Fmi – sarà l’unico Paese fra quelli avanzati ed emergenti a chiudere, per quanto modestamente, il 2020 in positivo (+1%). Pechino dovrebbe essere prima nella ripresa a livello globale anche nel 2021 con un rimbalzo dell’8,2%, distanziando sia gli Stati Uniti (+4,5%) sia l’area euro (+6%) che però dovrebbero chiudere il 2020 in profondo rosso (rispettivamente -8% e -10,2%).

Fra gli analisti che si sono interrogati sui fattori di questa rapida ripresa, molti ne hanno attribuito il merito all’efficacia delle decisioni assunte dalle autorità di Pechino. Le dinamiche di uno Stato autocratico sono differenti da quelle di una democrazia liberale. La Cina sta meglio perché ha affrontato in anticipo sugli altri Paesi e con gli strumenti di controllo di un regime dittatoriale la crisi provocata dal Covid-19. Lo Stato ha sostenuto la ripresa delle attività industriali, spingendo sull’acceleratore della domanda pubblica con rilevanti prestiti destinati ai governi locali per progetti infrastrutturali. A sua volta, l’industria delle costruzioni ha incrementato la produzione di acciaio che, in altre parti del mondo come in Europa, si è contratta per mancanza di domanda.

Gli incentivi fiscali hanno accelerato la produzione industriale che, a luglio, è crescita al tasso più rapido degli ultimi nove anni. I consumi interni, invece, si sono rivelati più problematici: le vendite al consumo sono crollate del 3,9% nel secondo trimestre. La politica di stimolo del governo, concentrata in particolare nella promozione della vendita di auto, produce effetti incerti perché dipende, fra l’altro, dalle misure di allentamento, volute dal presidente Xi Jinping, nelle città più ricche e sviluppate del sistema di quote delle targhe.

La questione, pertanto, è se il rimbalzo cinese possa essere sostenuto e quanto a lungo. Per quel che riguarda il commercio estero va detto che, benché la Cina sia meno dipendente dall’export rispetto al passato (nel 2018 19,5% del Pil, per la Banca mondiale, ben al di sotto del 32,6% del 2008), secondo Oxford Economics l’export cinese continua a battere le aspettative: nei prodotti tessili, nei macchinari ed equipaggiamenti, nelle macchine per elaborazione dati e nei prodotti high-tech; a giugno è aumentato anche l’import (+2,7%). Significativo della strategia geo-economica di Pechino nonché dell’atteggiamento dei suoi partner, il fatto che le rotte dell’export cinese siano state limitate in direzione del mercato americano (+1,4% su base annua), ma assai trafficate verso l’Europa (+10,5%).

La resilienza dell’export cinese indica che Pechino mira ad allargare la sua quota nel mercato globale. La relativa stabilizzazione del commercio mondiale, prevista per la seconda metà dell’anno, dovrebbe portare benefici e vantaggi alla Cina. Tuttavia, la recessione americana e la guerra fredda economica Usa-Cina, se prolungate, potrebbero danneggiare il Dragone: poiché gli Usa, nel 2019, erano pur sempre il suo primo mercato d’esportazione, mentre l’Ue si sta facendo più guardinga.