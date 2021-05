Pechino taglia gli incentivi, vendite e produzione segnano il passo

3' di lettura

Pechino frena su incentivi e credito: per questa ragione i dati positivi registrati in aprile vanno confrontati su base mensile. In cifre assolute e in linea con le previsioni la produzione industriale cinese è cresciuta del 9,8% in aprile, tuttavia meno del 14.1 di marzo. Idem per le vendite al dettaglio +17,1% molto più debole dell’aumento del 24,9% previsto dagli analisti e in calo rispetto al Il salto del 34,2% per cento di marzo. La produzione industriale è cresciuta del 9,8%, contro il 14,1% di marzo. Il tasso di disoccupazione rilevato si è attestato al 5,1% ad aprile, dal 5,3% del mese precedente.

Dati al vaglio della destagionalizzazione

Anche gli investimenti in attività fisse sono aumentati del 19,9% nei primi quattro mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, contro un aumento atteso del 19,0%, in frenata dal +25,6% di gennaio-marzo. Una crescita che segue la falsariga di quella degli altri indicatori diffusi dall’Istituto nazionale di statistica.

Gli aumenti registrati devono passare per necessità al vaglio dell’analisi dei dati destagionalizzati. Rimangono infatti le distorsioni legate alla flessione del Covid-19 dello scorso anno e, soprattutto, Pechino sta abbandonando la strada degli incentivi per sostenere l’economia anche sul versante del credito.

Su questa base, lo slancio nell’industria ha continuato ad attenuarsi, con la crescita della produzione che è scesa dallo 0,6% allo 0,5%, il ritmo più lento dalla pandemia dello scorso anno. I dati del sondaggio suggeriscono che la ragione sia in parte legata a vincoli di offerta. L’aumento della produzione e dei consumi è stato un po più forte, ma al contrario rischia di scendere anche al di sotto dei livelli precedenti alla pandemìa.

Mese su mese, la crescita delle vendite è scesa ben al di sotto del ritmo pre-pandemia: la crescita media mensile nel 2019 è stata dello 0,7%.