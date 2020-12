Pechino taglia la lista degli investimenti vietati agli stranieri Un atto di buona volontà (i settori off limits passano da 131 a 123) nel pieno del negoziato UE-Cina per il trattato bilaterale di Rita Fatiguso

Un atto di buona volontà (i settori off limits passano da 131 a 123) nel pieno del negoziato UE-Cina per il trattato bilaterale

Il 35esimo round dei negoziati in corso da 7 anni per il Bilateral investment agreement (BIT) tra Europa e Cina è stato prolungato ed è in corso in questi giorni.

Si continua a limare il testo, comma dopo comma, e gli Stati dell’Unione Europea, Germania e Francia in testa, sarebbero d’accordo, in linea di principio, con la chiusura entro l’anno.

Per il presidente cinese Xi Jinping è una promessa, lanciata a novembre, da mantenere a ogni costo, “bruciando” sul fronte del multilateralismo i rivali americani. Il nuovo presidente Joe Biden, d’altronde, si insedierà alla Casa Bianca solo il 20 gennaio.

Gli ostacoli da rimuovere

L'accesso al mercato cinese resta, tuttavia, uno dei punti chiave da superare. Per queste ragioni il presidente cinese - che di recente ha benedetto gli aggiornamenti alla legge sulla proprietà intellettuale - adesso mette sul tavolo, come prova di buona volontà, il taglio ulteriore della lista degli investimenti vietati agli stranieri in Cina.

Le società straniere d’ora in poi potranno esplorare e produrre petrolio e gas in Cina. Pechino ha infatti appena ridotto il numero di settori e industrie vietati agli investitori stranieri nella sua ultima lista negativa per l'accesso al mercato.

La lista ha sostituito il catalogo degli investimenti che veniva periodicamente aggiornato, un elenco compilatorio di attività autorizzate in Cina.

Con la lista negativa la prospettiva cambia completamente. “Questa lista si applica a tutti - dice Carlo D’Andrea, presidente della Camera di commercio europea in Cina di Shanghai -. E’ stata decisa dal ministero del Commercio e dalla NDRC. Il nuovo taglio è notevole se si pensa che nel 2018 erano 151 i settori off limits”. L’interpretazione della Camera è quella che equipara aziende locali a quelle straniere. “Più si assottiglia, più l’apertura del mercato è effettiva”, commenta D’Andrea.