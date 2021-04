Pechino trascina la crescita asiatica,+6,5% nella macroarea nel 2021

BFA è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, una piattaforma di dialogo per governi, imprese, esperti e studiosi per discutere le questioni più urgenti in Asia e in tutto il mondo. Chairman è Ban Ki Moon, nel marzo 2018 Romano Prodi è diventato l’ unico Europeo componente del Board. Vice chairman è Zhou Xiaochuan, ex Governatore della Banca centrale.

L'Annual Conference, in particolare, promuove la cooperazione e il coordinamento tra i Paesi dell'Asia e tra Asia e resto del mondo, favorendo il networking aziendal e istituzionale. Ogni anno capi di stato intervengono a Boao di fronte ad oltre 2mila delegati.

La partecipazione italiana

La delegazione italiana al Boao Forum for Asia dal 2017in poi è cresciuta considerevolmente. La presenza imprenditoriale e istituzionale anche quest’anno nonostante le forti limitazioni alla mobilità internazionale è stata considerevole, in prima linea Chiesi Farmaceutici, Danieli & C. Officine Meccaniche, Fincantieri, Red Gate Asset Management, Snam, Santoni.

A rappresentare l’Italia Luca Ferrari, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese e Lucia Pasqualini, Console Generale a Canton. Interventi in remote per Romano Prodi, Presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli e Board Member del BFA, Enrico Letta, segretario del Partito Democratico e già Primo Ministro e Ignazio Visco, Governatore della Banca Centrale Italiana.

La squadra italiana è organizzata da The European House - Ambrosetti che con il Boao Forum for Asia ha formalizzato un memorandum d'intesa il 9 luglio 2018 a Pechino con l'obiettivo di lanciare una nuova piattaforma Europa – Cina.