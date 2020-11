Pechino, vola l’attività industriale di novembre ai massimi dal 2017 Il boom dei consumi online sostiene il settore dei servizi in crescita per il sesto mese consecutivo di Rita Fatiguso

Si stabilizza la ripresa della crescita industriale cinese. A novembre l’attività ha viaggiato al ritmo più veloce da tre anni a questa parte, confortata dalla crescita nel settore dei servizi a sua volta trascinata dal boom delle vendite online.L’indice Pmi (Purchasing managers index) del settore manifatturiero è salito a 52,1 a novembre dal 51,4 a ottobre, stando ai dati dell’Ufficio nazionale di statistica. È la crescita più alta dal 2017.

I servizi sono in crescita per il sesto mese consecutivo. L’indice Pmi ufficiale non manifatturiero è salito a 56,4, il passo più veloce da giugno 2012 e dal 56,2 di ottobre, grazie all’aumento della fiducia dei consumatori. Il trasporto ferroviario e aereo, i servizi di telecomunicazione e di trasmissione satellitare e il settore finanziario sono tra i settori con le migliori performance. Il sottoindice dell’attività delle costruzioni si è attestato a 60,5 a novembre, migliorando dal 59,8 di ottobre, dal momento che Pechino sta aumentando la spesa per le infrastrutture per rilanciare la sua economia.

Le criticità da superare

I dati ottimistici non nascondono le proccupazioni per una domanda ancora inadeguata all’espansione della domanda interna. L’indice delle blue chip del mercato azionario cinese ha toccato nuovi massimi in cinque anni e mezzo sull’onda di questi dati positivi . Probabilmente l’economia cinese dovrebbe espandersi intorno al 2% sull’intero 2020, la crescita più debole in oltre tre decenni, ma ancora molto più forte di altre importanti economie che stanno lottando per tenere sotto controllo i loro focolai di coronavirus.

Il Pmi ufficiale, che si concentra principalmente sulle grandi imprese statali, ha mostrato che il sottoindice per i nuovi ordini di esportazione si è attestato a 51,5 a novembre, migliorando dal 51,0 del mese prima.

Le prospettive dell’export

Un buon auspicio per il settore delle esportazioni, che ha beneficiato della forte domanda estera di forniture mediche e prodotti elettronici. A favorire l’attività di novembre sono state anche le forti promozioni sugli acquisti di e-commerce, che hanno scatenato una solida domanda da parte dei consumatori e rafforzato la fiducia delle piccole e medie imprese.