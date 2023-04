Pecorino più caro del parmigiano: il boom dei prezzi spinto dal 1° maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista dei picnic e dei pranzi all’aperto del 1° maggio il prezzo del pecorino, formaggio tradizionalmente abbinato in questo periodo dell’anno alle fave, vola e supera persino quello dell’ancor più celebre parmigiano. È l’effetto della forbice aperta ai primi del 2023 con il calo della produzione e l’aumento delle quotazioni con conseguenze a cascata nei supermercati.



Pecorino batte parmigiano

A certificare la tendenza sono i dati Ismea: secondo l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare il prezzo del pecorino alla produzione è arrivato la scorsa settimana a superare i 14 euro al chilo contro i 12 euro del parmigiano stagionato 24 mesi. In un anno l’aumento per il primo è stato del 30%, per il secondo si è registrato invece un calo del 2%. Al dettaglio i prezzi del formaggio di pecora sono arrivati a sfiorare anche i 30 euro al chilo, con il parmigiano che invece si attesta sui 25 euro.

Due facce della stessa medaglia

Ma se per i consumatori il tutto suona come un rincaro, a guardare positivamente lo scenario è il mondo delle campagne con i pastori, in particolare quelli della Sardegna, che hanno dovuto fare i conti con la contrazione dei prezzi.

Latte di pecora a 2 euro

«Con il prezzo del pecorino romano Dop a 14,20 euro al chilo, sicuramente il prezzo del latte raggiungerà nel sistema delle cooperative le quotazioni di 1,90/2 euro al litro, un prezzo che riteniamo soddisfacente e dignitoso - dice Salvatore Piana, presidente del Centro studi agricoli di Sassari -. Vedere la valutazione a 14,20 euro che significa ben 3 euro al chilo superiore al parmigiano reggiano stagionato a 24 mesi, sembra quasi un sogno».

Produzioni in calo, prezzi in crescita

Piana sottolinea che «i primi dati raccolti evidenziano che quest’anno in Sardegna ci sarà un leggero calo delle produzioni di latte ovino e dai calcoli fatti si ipotizza un calo del 10/12% attestandosi sui 224 milioni di litri di latte, rispetto al 2022, mentre i prezzi alti del formaggio Pecorino Romano Dop hanno indotto tutti i caseifici a orientarsi principalmente su questa produzione, che nelle proiezioni del Csa, ha un incremento del 7% rispetto allastagione scorsa 2022, raggiungendo il quantitativo di 349.000 quintali leggermente superiore alla stagione 2021».