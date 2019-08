Peculato per il funzionario che rubava i soldi dei «pentiti» di Patrizia Maciocchi

Due anni e otto mesi per peculato al funzionario dell’Ufficio centrale di protezione della Polizia di Stato, accusato, insieme ad altri due complici, di

essersi impossessato, dal 2009 al 2015, di 572mila euro che dovevano servire al mantenimento dei collaboratori di giustizia.

La Cassazione (sentenza 35430) conferma la decisione che la Corte d’Appello aveva adottato il 5 novembre dello scorso anno. Chiaro il sistema utilizzato per intascare il denaro pubblico destinato ai pentiti: la ricarica di carte prepagate un tempo destinate ai collaboratori e poi dismesse.

Ad inchiodare il funzionario infedele alle sue responsabilità - oltre alle entrate straordinarie, extra stipendio, sul suo conto e su quello dei complici - l’accertamento della sua presenza «in orari e luoghi compatibili con l’ubicazione degli sportelli bancomat attivati in concomitanza delle operazioni». Risultati raggiunti anche grazie al monitoraggio del traffico telefonico dell’imputato. I giudici respingono la tesi della difesa, secondo la quale non si trattava di peculato ma di truffa, che scatta, ricorda la Suprema corte, quando ci si appropria, con artifici e raggiri di un bene che non si possiede. Mentre nel caso esaminato, il pubblico ufficiale aveva già la disponibilità del bene in virtù del suo servizio: presupposto questo per il peculato. Il funzionario aveva materialmente le carte di credito, non più in uso dai collaboratori di giustizia e conosceva le credenziali che servivano ricaricarle. Gli accrediti - che avvenivano accedendo abusivamente al sistema informatico del Servizio, reato anche questo contestato - erano seguiti dai prelievi. E una fittizia registrazione contabile di spesa serviva ad occultare l’illecito commesso. Nel verdetto non ci sono informazioni per sapere se i soldi sottratti sono stati recuperati, anche in parte, o potranno esserlo. Per ora la condanna della Corte d’Appello, oltre alla pena detentiva, prevede la restituzione di 50 mila euro come risarcimento.