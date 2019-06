Pedaggi autostradali, si risparmierà davvero?

Quanto agli investimenti, ci sono due parametri: la quota di quelli programmati ed effettivamente realizzati e le penalità (anche con blocco dei rincari tariffari che invece finora scattano annualmente) per la quota non realizzata per responsabilità imputabile al gestore.

PER SAPERNE DI PIU’ / Tariffe autostradali, ecco come cambieranno

Applicazione ancora incerta

Nella pratica, però, non è detto che i pedaggi diventeranno più economici o che i rincari saranno fermati. Per motivi che riguardano anche i nuovi vincoli appena citati.

Nel recupero di efficienza, la metodologia di calcolo dell’Art ha scatenato la reazione dei gestori, che l’hanno bollata come «opaca» e hanno paventato che i risparmi vengano ottenuti tagliando manutenzioni e posti di lavoro. E soprattutto quest’ultimo è un argomento cui nessun governo è insensibile, per cui in sede politica potrebbero essere apportati correttivi.

Sugli investimenti bisogna innanzitutto vedere come si riuscirà a distinguere quelli non effettuati per motivi imputabili al gestore: occorrono controlli incalzanti da parte del ministero delle Infrastrutture (che ancora per qualche tempo avrà personale insufficiente e poco formato) e possibilmente bisognerà tenere conto del fatto che alcuni investimenti sono stati inseriti nei piani economico finanziari (fatti approvare a suo tempo dai gestori allo stesso dicastero) non tanto per essere davvero realizzati ma per giustificare una proroga della concessione. Anche qui molto dipenderà dalla politica.