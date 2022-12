Pedaggi, i concessionari chiedono l’aumento (ma inferiore alla media europea)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fine d'anno con il fiato sospeso per automobilisti e autotrasportatori: c’è attesa per il decreto ministeriale di San Silvestro che fissa gli aumenti dei pedaggi sulla rete autostradale nazionale a partire dal 1° gennaio 2023. Lo scorso anno (1° gennaio 2022) non ci fu alcun rincaro sul 98% degli oltre 6mila chilometri di rete autostradale a pedaggio. L'unico adeguamento riguardò la tratta A21 Piacenza-Brescia gestita da Autovia Padana (gruppo Gavio): +5,45 per cento.

Anche le concessionarie sono in trepida attesa, visto che dopo il crollo del ponte Morandi di Genova (14 agosto 2018) gli incrementi dei pedaggi, che in passato seguivano una sorta di automatismo, sono stati di fatto congelati per quattro anni.

Le società concessionarie, interpellate dal Sole 24 Ore, oppongono il massimo riserbo: spiegano che saranno i ministeri competenti, Infrastrutture e trasporti (Mit) di concerto con Economia e finanze (Mef), ad autorizzare o meno le richieste di aumento. Il dossier pedaggi è dunque nelle mani dei ministri leghisti Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti (ma non mancherà certo la supervisione del premier Giorgia Meloni).

Le valutazioni del governo dovranno tenere conto dei rispettivi Pef, cioè i piani economico-finanziari basati sui programmi di investimento di ciascuna concessionaria. Dalle primissime indicazioni, emerge che le concessionarie italiane avrebbero comunque proposto aumenti assai inferiori a quelli già concessi in altri Paesi europei (Francia +4,7%, Spagna +4% ma la richiesta era +8,4%) con sistemi concessori e regolatori simili all'Italia. È previsto, in alcuni casi, un meccanismo di sconto per limitare l’impatto dell'eventuale aumento sugli utenti.