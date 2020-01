Pedaggi, rincari congelati per il 95% della rete. Quattro eccezioni

La situazione nel Centro Italia

Viene confermato l’ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti per le concessionarie Strada dei Parchi (sospesi +12,89% per il 2018 e +5,59% per il 2019), Autostrade per l’Italia (sospeso +0,81% per il 2019) e Milano Serravalle (sospeso +2,62% per il 2019). Relativamente alla concessionaria Strada dei Parchi, spiega il ministero, l’incremento tariffario è ulteriormente sospeso fino al 31 ottobre 2021. Si tratta dei territori dell’Italia centrale colpiti da terremoti (L’Aquila) e dove è in atto la ricostruzione. Sulle autostrade A24 e A25 continueranno a essere applicati i pedaggi vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

I pedaggi in Liguria

Sulle autostrade liguri, gestite da Autostrade per l’Italia, rimangono gratuiti i tratti autostradali dell’area metropolitana genovese e quelli tra Chiavari e Rapallo (autostrada A12) e tra Masone e Ovada (A26). A questo si aggiunge, da ieri, la riduzione del 50% della tariffa di transito tra i caselli di Varazze e Genova Prà, vista la durata e la complessità del cantiere per la messa in sicurezza idrogeologica della frana all’altezza di Arenzano.

