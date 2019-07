Pedalando lungo lo Stivale con pause nei bicigrill e degustazioni di prodotti tipici

3' di lettura

Non è roba da pigri. La bici “aerea, leggera, quasi trasparente”, è semmai una miniera di esperienze, “una generatrice di contatti umani, d’incontri”. Si comincia a pedalare dall’incipit, sulle citazioni dello scrittore e cicloviaggiatore Emilio Rigatti in “Italia in Bici con Gusto”. Pubblicata da Viatoribus la guida è un contenitore di idee e di consigli per visitare l’Italia, percorrendola su due ruote dalle Alpi alla Sicilia, fino alla Sardegna e le altre isole, respirando il Mediterraneo, anche attraverso i prodotti tipici e le cucine tradizionali. Con indicazioni su dove mangiare, dormire, vivere esperienze autentiche, noleggiare o riparare le bici. Tutto rigorosamente testato.

Loc. Arpuilles (AO), vista sul Grand Combin, Valle d'Aosta (Foto: Enrico Caracciolo)

In sella c’è Enrico Caracciolo, giornalista e fotografo, che per l’occasione ci conduce lungo 32 itinerari, segnalando, anche con il corredo di immagini, sentieri, strade secondarie e percorsi facili per tutti, dispensando consigli e informazioni. Meglio un percorso ad anello o lineare? Una bici tradizionale o a pedalata assistita? Un viaggio fai da te o all’interno di un network specializzato?

A Torgnon e-bike gratis

Si parte dalle grandi montagne, tra la Valle d’Aosta e la Valtournenche, pedalando attraverso 22 frazioni disseminate lungo strade sterrate e ambienti selvaggi. Zone d’alpeggio, dove i pastori producono Fontina dalla fine del 1200, da mucche di razza valdostana. Basta fare una tappa a Châtelard e Tellinod per assistere alla preparazione del formaggio e degustarlo con il tradizionale “pan ner”. Il comune di Torgnon mette a disposizione gratuitamente le e-bike.

Pedalate al Barolo e birdwatching sul Mincio

Profuma di Barolo l’itinerario nella bassa Langa. Si percorrono tracciati sinuosi, tra vigneti di Nebbiolo, borghi e strade di campagna, rileggendo pagine di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Per degustazioni, la guida suggerisce di affidarsi ai suoi narratori del vino Piemonte On Wine. Da Mantova – con il duomo, il palazzo Ducale, la piazza delle Erbe – a Peschiera del Garda, lungo la ciclabile del Mincio, si pedala per 44 km. Birdwatching a primavera, e degustazioni di capunsei, i tipici “gnocchi di pane” mantovani, in tutte le stagioni.

Lama (PG): la pista ciclabile lungo il fiume Selci verso la confluenza con il fiume e la ciclabile del Tevere (Foto: Enrico Caracciolo)

Sosta nei bicigrill lungo l’Adige

L’università del cicloturismo italiano è lungo l’Adige, dove fu realizzata la prima ciclovia: dal lago di Resia alle rive del Garda, per immergersi in sentieri che profumano di vino e di mele. E aromi di Gewürztraminer, seguendo il fiume. Ci sono i borghi con la loro storia antica, i musei, l’arte contemporanea e gli asparagi di Zambana. Consigliata la sosta nei bicigrill con assaggi di Canederli, paarlbrot, il pane della Valvenosta, e strudel di mele.