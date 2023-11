Pedalare con mio padre imparando strategia, visione e resistenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tombolo, Domenica, 2 luglio 2023

È stata la prima corsa ciclistica che ho fatto insieme a mio padre, avevo 8 anni: 70 km da Tombolo per arrivare fino al Cant del Gal, sopra Fiera di Primiero. Un azzardo forse per un bambino alle prime pedalate. Ma per me che per tutta la settimana aspettavo la domenica per la gita in bicicletta, fu un grande regalo. Io, mio papà e i suoi compagni della Ciclistica Luparense. A distanza di quasi 50 anni e per la vigilia del suo compleanno, l’ho voluta rifare perché ho pensato fosse il modo migliore per fargli gli auguri.

Oggi per una volta non vi scriverò di business, di informazioni di bilancio, delle performance aziendali, della crescita di masse in gestione e della soddisfazione dei nostri clienti. Per quelli oggi ci sono già i documenti ufficiali aziendali che parlano forte e chiaro sugli straordinari risultati della nostra Banca Mediolanum. E non parlerò neanche di finanza, di economia del nostro paese, di previsioni di inflazione e andamento dei tassi di interesse: per tutto questo, oggi come ogni giorno, ci sono i giornali e un’intensa rassegna stampa.

Oggi è domenica ed è una giornata di piena estate, domani mio padre avrebbe compiuto 83 anni e quasi 50 anni fa, anche allora era luglio, eravamo assieme su questa salita, su questi tornanti, in questo arrivo e poi nella discesa. Nel ripercorrerla oggi, ho ritrovato una buona parte dei suoi insegnamenti, le sue fondamenta che ancora oggi tutti noi manteniamo ben salde. Ecco, oggi vorrei parlarvi di quella giornata. Eravamo partiti da casa presto al mattino, il sorriso della mamma e di mia sorella Sara sulla porta. ll sorriso della sua Lina è sempre stato la sua più grande vittoria, così come per me oggi il sorriso di mia sorella è l’amuleto più potente. Arrivammo al punto di ritrovo, ci saranno stati 500 partecipanti, tra cui molti bambini impavidi o coraggiosi, o forse solo felici come me.

Prima dello start, mio padre ha voluto sistemare la borraccia della mia bici. «Papà perché io ho la borraccia sul manubrio? Ce l’hanno tutti sulla canna, mi guarderanno strano». «Potresti distrarti e cadere nel prenderla, ancorata al manubrio è più sicuro».

Ciò che è essenziale va messo nel posto più sicuro e fare le cose diverse dagli altri può essere un bene, anche per gli altri.