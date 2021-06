Pedemontana versione light, la strada perde 17 chilometri

4' di lettura

C’è un nuovo percorso e una nuova data per la Pedemontana, la grande incompiuta lombarda e tra le più “lente” d’Italia. Ora che la Regione Lombardia è entrata in maggioranza dentro il capitale societario, fornendo così maggiori garanzie alle banche finanziatrici, è stato fissato un nuovo cronoprogramma e definito un progetto in versione ridotta: l’obiettivo per il completamento dell’opera è adesso il 2026, l’anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ma con 17 chilometri in meno.

L’opera era già finita in un altro dossier, quello dell’Expo 2015, ma per quella data ci si dovette accontentare del primo tratto con l’aggiunta dello svincolo di Lomazzo. E poi di nuovo tutto fermo, per due ragioni: mancanza di risorse e un lungo contenzioso con Strabag, vincitrice del secondo lotto, che per anni ha chiesto cifre enormi di extracosti. Le due problematiche ad un certo punto erano collegate: con un braccio di ferro tra società così lungo e oneroso, le banche hanno preferito chiudere i rubinetti. Dopo anni ora potrebbero esserci i presupposti per ripartire.

Il nuovo percorso soft

Il tratto D verrà sacrificato per poter almeno portare a termine la parte considerata indispensabile, i 16 chilometri del tratto C, da Cesano Maderno a Usmate Velate, che permetterà il decongestionamento a Nord di Milano. L’ultimo pezzo è rimandato a data da destinarsi, visto che la strada potrebbe comunque ricongiungersi con la Tangenziale Est di Milano e collegarsi così alla Autostrada 4.

Finora è stata realizzata la prima parte di strada, circa 20 chilometri (tratto A e B1). Ne mancano almeno altri 30, per cui sarà necessario un finanziamento di 2 miliardi. I lavori del tratto B2 sono stati vinti da un raggruppamento di imprese guidato da Impregilo.