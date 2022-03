Pediatri: ecco il vademecum per l’accoglienza dei minori in fuga dall’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal diritto al medico di base all’inserimento a scuola, per favorire l’apprendimento della lingua e l'integrazione sociale. Dalla tutela della privacy nel percorso di accoglienza allo screening per Covid e tubercolosi, fino al diritto all’ascolto. La Società italiana di pediatria ha elaborato un vademecum per l'accoglienza dei minori in fuga dall’Ucraina che stanno giungendo in Italia. Un documento che si rivolge alle strutture, alle organizzazioni e a chi è coinvolto nell'accoglienza di questi bambini «con l’obiettivo di offrire loro la migliore assistenza sanitaria possibile attraverso un approccio omogeneo e basato sulle evidenze scientifiche». Il vademecum è stato messo a punto dal Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni e dal Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante.

Staiano: «Assicurare la miglior assistenza possibile ai bambini in fuga dalla guerra»

«É importante in questo momento assicurare la migliore assistenza possibile ai bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Sono bambini che spesso arrivano provati da un viaggio in condizioni disperate, che hanno vissuto traumi e perdite, che sono stati esposti rischi per la loro salute. Con questo vademecum la SIP ha voluto offrire a tutti coloro che li accolgono uno strumento per valutare il loro stato di salute generale», ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria.

La mail attivata per la consulenza dei pediatri

La Società italiana di pediatria ha anche attivato un indirizzo e-mail (infettivologiapediatrica.ucraina@gmail.com) al quale ci si può rivolgere per averela consulenza degli esperti Sip in caso di dubbi o difficoltà nella gestione infettivologica pediatrica.

Il diritto al pediatra di famiglia

I bambini ucraini in fuga dal loro Paese hanno diritto al pediatra di famiglia con assegnazione del “codice Stp” (straniero temporaneamente presente) che permette di avere gli stessi diritti dei bambini italiani per l'accesso alle prestazioni sanitarie, inclusa la scelta del pediatra di famiglia.

Le visite mediche di valutazione dello stato della salute

Visite mediche per valutare lo stato nutrizionale, l'apparato cardiorespiratorio (misurando la pressione arteriosa) e lo stato della cute per l'identificazione di ectoparassitosi. La Sip suggerisce di valutare anche la presenza di sintomi come diarrea, dolori addominali, nausea, vomito, prurito che possono essere suggestivi di parassitosi. Va, inoltre, monitorata la presenza di segni o sintomi di anemia offrendo, se necessario, un esame emocromocitometrico per valutare lo stato di salutegenerale.