Peeling, trattamento di bellezza hi-tech

L'azienda italiana Menarini, invece, per combattere l'iperpigmentazione e ottenere un colorito uniforme, ha formulato un programma specifico post peeling “Relife Pigment Solution Program”, costituito da una crema da giorno arricchita con acido cogico per le macchie cutanee, una crema da notte, formulata per uniformare la pigmentazione e un detergente delicato che prepara la pelle al trattamento.



Trattamenti domiciliari

Non solo peeling dal medico estetico, se non ci sono problematiche particolari si possono fare anche a casa propria per eliminare le cellule morte, stimolare il turnover cellulare e quindi ottenere una pelle più uniforme e luminosa. Le maison cosmetiche offrono una vasta scelta di peeling. Come Absolue Precious Cells Rose Drop di Lancôme, un peeling notturno che riesce ad abbinare l'efficacia esfoliante a un'azione nutriente per la pelle. Assicura un'esfoliazione efficace Re- Plasty Light Peel Lotion di Helena Rubinstein, una fase attiva con acido glicolico e acido salicilico per esfoliare la pelle giorno dopo giorno e una fase addolcente con due oli leviganti per creare un film protettivo sulla cute.

Un trattamento delicato? Nuxe Aquabella Gelée Purifiante Micro-exfoliante: un gel cristallino che deterge la pelle in profondità senza seccarla, eliminando il sebo in eccesso e le irregolarità della pelle. Carbon Mask Black di Dermophisiologique, invece, è una maschera in crema a base di attivi naturali, per un'azione purificante e levigante della cute. Le Microsfere di Carbone Vegetale Attivo svolgono un'azione profonda catturando le impurità della pelle come sebo, microrganismi e tossine di origine ambientale. E' un peeling immediato l'Enzyme Peel di Susanne Kaufmann, particolarmente indicato per pelli sottili e sensibili. I delicati acidi di frutta derivati da kiwi, mela e papaya rimuovono le cellule morte senza aggredire la cute. L'aloe vera rinfresca e calma l'infiammazione.