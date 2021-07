Pegasus, il telefono di Macron tra gli obiettivi dello spyware israeliano

L’indagine per svelare lo spionaggio di Pegasus



L’organizzazione non profit Forbidden Stories è riuscita a ottenere i dati su oltre 50mila numeri di cellulare, li ha analizzati con l’aiuto degli esperti del CitizenLab dell’Università di Toronto. E li ha poi condivisi con 17 grandi gruppi di media internazionali, arrivando così a provare che più di mille persone in almeno 50 Paesi sono state selezionate per essere sorvegliate: tra queste - secondo il Washington Post, giornale coinvolto nell’operazione - ci sarebbero più di 600 politici e funzionari governativi, diversi capi di Stato, almeno 65 dirigenti d’azienda, 85 attivisti per i diritti umani, e almeno 189 giornalisti di Associated Press, Reuters, Cnn, al-Jazeera, New York Times, Wall Street Journal, Le Monde, Financial Times e altre importanti testate.

Dalle ultime rivelazioni emerge come tra i possibili obiettivi dei pirati informatici ci sono almeno tre presidenti e tre capi di governo attualmente in carica, sette ex premier e il sovrano del Marocco. Oltre a Macron, la lista comprende l’ex premier belga Charles Michel, attuale presidente del Consiglio europeo; il presidente dell’Iraq Barham Salih; il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa; il primo ministro del Pakistan Imran Khan; quello dell’Egitto Mostafa Madbouly e quello del Marocco Saad-Eddine El Othmani. Presenti poi alcuni ex primi ministri, tra cui quello del Libano Saad Hariri e quello dell’Uganda Ruhakana Rugunda. A completare l’elenco anche il re del Marocco Mohammed VI, l’ex presidente del Messico Felipe Calderon e il diplomatico statunitense Robert Malley, ex capo negoziatore al tavolo dell’accordo sul nucleare dell’Iran del luglio del 2005.

Negli elenchi si trovano anche i familiari di Jamal Kashoggi, il giornalista saudita assassinato a Istanbul dai sicari di Riad nel 2018; e Cecilio Pineda Birto, giornalista messicano ucciso nel 2017.

Il coinvolgimento dei governi

La società Nso ha ribadito, affiancata dal governo israeliano, di vendere solo ad «agenzie governative controllate» negando di avere accesso ai dati dei suoi clienti. Tra questi clienti ci sarebbero 11 Stati: Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, India, Kazakistan, Marocco, Messico, Ruanda, Togo e Ungheria.

Secondo il sito di inchieste magiaro Direkt36, che ha partecipato all’analisi dei dati, in Ungheria sarebbero stati spiati più di 300 giornalisti, avvocati, manager e oppositori del premier Viktor Orban. Il governo di Budapest ha tuttavia negato ogni coinvolgimento.

«Lo spyware della Nso è un’arma a disposizione dei governi repressivi che vogliono ridurre al silenzio i giornalisti, attaccare gli attivisti e stroncare il dissenso, mettendo a rischio innumerevoli vite umane», ha detto il segretario generale di Amnesty, Agnes Callamard, denunciando «la totale mancanza di regole nell’industria della sorveglianza tecnologica».