Peggiora il sentiment delle imprese, un terzo teme il calo dei ricavi nel secondo semestre

Peggiora il sentiment delle imprese e una su tre si attende una flessione del fatturato. A dirlo è una indagine realizzata da Swg per Confesercenti su un campione di imprenditori associati attivi nel commercio, nel turismo e dei servizi, per valutare attese e prospettive delle Pmi del terziario in occasione del rinnovo della legislatura. Ebbene nonostante una estate molto positiva, con la ripresa dei flussi turistici ora si profila un rallentamento della ripresa. E con l’esaurirsi della stagione turistica le aspettative delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi tornano a peggiorare: una su tre - il 32% - prevede di chiudere il secondo semestre con il fatturato in calo rispetto allo stesso periodo del 2021. Solo il 18%, invece, stima una crescita. A pesare sui fatturati, segnalano gli imprenditori, è soprattutto il boom dei costi energetici - indicato dal 28% degli intervistati - e dell’inflazione (22% delle indicazioni). Ma il 26% indica, tra i fattori di freno, anche l’onda lunga del Covid19 e i numeri dei contagi, che non permette una normalizzazione dei consumi. Al nuovo Parlamento, dunque, chiedono di affrontare la fase difficile in arrivo: il 31% degli imprenditori segnala la necessità di intervenire per contrastare l’inflazione e gli effetti della corsa degli energetici, con sostegni mirati per famiglie e imprese. E poi di riprendere a lavorare per sciogliere i nodi che hanno trattenuto la crescita italiana negli ultimi venti anni.