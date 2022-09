Pegno, impieghi +16% per finanziare le famiglie

«Il pegno si conferma un valido strumento di sostegno alla liquidità delle famiglie italiane – afferma ProntoPegno – che non viene utilizzato solo dalle persone in difficoltà economica, ma da coloro che vogliono ottenere un finanziamento semplice in pochi minuti».

Il tasso di riscatto è del 98%, e questo significa che solo il 2% dei beni dati in pegno viene venduto all’asta. Tra i clienti toscani di ProntoPegno ci sono dipendenti pubblici e privati, disoccupati, liberi professionisti, imprenditori, pensionati e anche famiglie nobili che posseggono preziosi antichi. Il 40% dei clienti appartiene alla fascia 30-40 anni, la più incline a utilizzare i servizi attraverso la App, strumento che ormai ha contagiato anche il pegno: quasi la metà dei rinnovi delle polizze di pegno delle filiali di Firenze e Pisa viene effettuata online. «La tradizione del Monte dei Pegni di Firenze, che risale al 1496 con la prima apertura in una casa d’Oltrarno – afferma ProntoPegno - si coniuga oggi con l’innovazione per offrire servizi sempre più efficienti e rispondere alle esigenze della società moderna».