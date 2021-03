Peli (Intred): «La rete unica la vuole soprattutto Tim, valutiamo co-investimenti con FiberCop»

La nostra normale attività è quella di sviluppare la rete, da diversi anni abbiamo fatto la scelta strategica di implementare un nostro network proprietario. Questo probabilmente è la chiave del successo della nostra azienda. Fino al 2010 abbiamo utilizzato infrastrutture di terzi, in particolare di Tim, ma ci siamo resi conto che non potevamo distinguerci dal punto di vista qualitativo se utilizzavamo la rete che utilizzavano tutti. Nel 2010 abbiamo, quindi, iniziato a costruire la nostra rete. Inizialmente l'abbiamo sviluppata in provincia di Brescia, poi nella Lombardia, sviluppando reti Fttc in diversi comuni, soprattutto dove Tim non aveva investito. Abbiamo puntato meno sulle città più grandi, concentrandoci nei comuni un po' più piccoli dove in alcuni casi riusciamo ad avere anche di più del 40% di quote di mercato. Ora stiamo dedicando tutti i nostri investimenti alla rete in ftth (fibra fino a casa), e stiamo già costruendo l'infrastruttura nelle aree grigie. Lo scorso anno Infratel ha fatto una consultazione con tutti gli operatori; noi abbiamo risposto, impegnandoci a coprire diversi comuni della Lombardia. Se poi arriveranno anche le gare per le aree grigie faremo la nostra parte e cercheremo di partecipare, ma intanto andiamo avanti.

Siete aperti a co-investimenti con altri operatori in progetti come quello di FiberCop?

Abbiamo visto la proposta di Tim, la stiamo analizzando, a brevissimo ci sarà un incontro con loro, siamo aperti alla collaborazione. Tutto quello che comporta crescita a noi ovviamente interessa. Non ci si dimentichi che gli operatori da sempre di fatto collaborano gioco forza quando si posa infrastruttura. Noi abbiamo già accordi che impropriamente potremmo chiamare di ‘scambio di infrastruttura' con tutti gli operatori delle tlc, a partire da Tim, Fastweb, Retelit, con quasi tutti operatori delle tlc. Noi compriamo da loro, loro comprano da noi, per cercare di ottimizzare gli investimenti e velocizzare gli sviluppi della rete.

Di recente è terminata la doppia due diligence sulla rete unica in fibra, un passo verso la realizzazione di questo progetto. Che cosa ne pensate?

Parlando a nome personale, mi permetto di dire che a volere la rete unica è soprattutto Telecom Italia. Tutti gli altri operatori non mi sembra facciano i salti di gioia per andare in questa direzione. La rete unica ci potrebbe pure stare, ma non la vedo benissimo con il controllo di una società che è verticalmente integrata. Pensare che possa, così com'è ora, beneficiare del Recovery Plan non mi convince molto. Altra cosa sarebbe se Tim volesse creare un soggetto wholesale only, in questo caso sarei abbastanza d'accordo. Aggiungo che con Tim abbiamo ottimi rapporti, è il nostro primo fornitore, cliente, ma è anche il nostro primo competitor.