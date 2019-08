«Pelican Blood», un dramma sulla maternità apre la sezione Orizzonti

Pellican Blood

Punta proprio su questa particolarità della trama questo lungometraggio dal soggetto intenso, che soffre però di una certa prolissità: nella prima parte il coinvolgimento è buono, ma nella seconda il film prende una piega dai toni esoterici piuttosto stonata e non necessaria.

Dopo aver presentato al Festival di Cannes il suo esordio «Nothing Bad Can Happen» nel 2013, Katrin Gebbe conferma che il suo stile si deve ancora affinare, seppur abbia già dimostrato una notevole padronanza nella direzione degli attori, compresi quelli più piccoli.

Nina Hoss è senza dubbio una delle attrici tedesche più brave in attività, risultando sempre credibile in un ruolo tutt'altro che semplice. Sicuramente sarà tra le favorite per ottenere il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile della sezione: in caso, sarebbe l'ennesimo premio di un ricco palmarès, che può vantare anche l'Orso d'argento per la miglior attrice al Festival di Berlino per «Yalla», altro film diretto dal bravissimo Christian Petzold.