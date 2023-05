Pellami ad uso sanitario senza metalli pesanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’impresa che investe guardando al futuro e che scommette tutto sulla sostenibilità dei propri prodotti, presidiata lungo la filiera completa: dal conciato al finito.

È il caso di Prealpina Tannery, azienda conciaria che produce pellami per calzature, borse ed accessori, oltre che per arredamento, basata a Chiampo, nel cuore del distretto della pelle. L’attività, che dà lavoro a 45 addetti è una realtà familiare, nata nel 1969 e gestita dai tre fratelli Baldiserotto: Giuseppe, Enrico e Raffaella. Nonostante la domanda nei primi mesi dell’anno si sia rivelata un po' in affanno, Prealpina Tannery non ha smesso di investire sul futuro e ha inaugurato solo pochi giorni fa l’ampliamento del sito produttivo. «L’azienda ha fatto negli ultimi anni continui investimenti nella ricerca di nuove tecnologie e nell’acquisto di macchinari di ultima generazione, per ottimizzare la produttività. Oggi riesce a seguire a ciclo completo la lavorazione del pellame. Tra le eccellenze, il laboratorio interno, che permette di eseguire le analisi chimico-fisiche del prodotto finito, garantendo gli standard qualitativi richiesti dai capitolati dei clienti», spiegano dalla proprietà.

Punto di forza dell’impresa è sempre stato il saper valorizzare l’artigianalità, creando però una pelle a taglio industriale che soddisfi le richieste di un mercato di qualità, sempre più attento al prodotto sostenibile.

«Oltre vent’anni fa abbiamo intrapreso una strada precisa, decidendo di specializzarci, certificarci e puntare a nicchie di mercato molto esigenti, sia dal punto di vista tecnico che qualitativo – affermano i Baldiserotto – Tra o segmenti serviti, quello della produzione di pellami per tutto il settore dei brand e della moda in genere, il tecnico-sportivo e, in particolare, l’ortopedico-sanitario.

Con Icec i pellami dell’azienda sono stati certificati “metal-free” (con la cosiddetta concia “wet-white”, che non utilizza cromo o altri metalli pesanti, ndr).