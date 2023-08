Pellicano con Aermont: partnership da 200 milioni per gli hotel di lusso

3' di lettura

Una partnership per consentire al Pellicano Group di diventare uno dei brand italiani (e sono ancora pochi) dell’hotellerie di lusso nel nostro Paese. Portando dagli attuali tre a 10 il numero degli alberghi di fascia alta, attraverso un attento scouting delle location più prestigiose. È per raggiungere questo obiettivo che è stata ufficializzata la partnership tra il Gruppo Pellicano Hotels e Aermont Capital, che prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa per l’acquisto e la riqualificazione...