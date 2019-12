Pellicce, continua la battaglia fra naturali e sintetiche: qual è la più ecologica? Mentre aumenta il numero di marchi e interi Paesi che dicono no alle pellicce vere, l’industria delle naturali si difende con nuove certificazioni ed economia circolare. E la concorrente ribatte investendo su materiali sintetici derivati dalle piante di Chiara Beghelli

Look della collezione couture Fendi AI 2019-20

5' di lettura

Per gli antichi romani Giano bifronte era il dio dai due volti: uno rivolto al passato, uno al futuro, ma appartenenti alla stessa persona. Anche per l'industria delle pellicce il 2020 sarà un anno bifronte, e non solo dal punto di vista numerologico: sarà quello in cui Prada si unirà alla lunga lista di marchi che hanno scelto di non usare più pellicce naturali, ma anche quello in cui proprio quest'industria lancerà Furmark, primo programma di certificazione e tracciabilità globale. E anche quello in cui Stella McCartney presenterà i primi capi in pelliccia fatta di plastica di origine vegetale.

Questa battaglia fra pelliccia naturale e sintetica impegna da almeno 25 anni il materiale più antico di cui si sia vestito l'essere umano. E al momento la vittoria sembra appartenere alla seconda, sostenuta dalla convinzione - sempre più condivisa dai marchi della moda, dal lusso al fast fashion -, che sia più sostenibile. Tanto che, se in inglese è definita “faux fur”, in Italia si chiama “pelliccia ecologica”.

Pelliccia in volpe artica di Valentino

Bilanci speculari: cala il naturale, cresce il sintetico

Quest’anno la California ha decretato che entro il 2023 non sarà più permessa le vendita di pellicce naturali di coyote, visone e coniglio. Entro il 2025 anche in Norvegia, come per esempio già in Serbia e in altri Paesi del continente europeo, saranno vietati gli allevamenti di animali da pelliccia. Il Regno Unito è già “fur free” dal 2002.



Da dicembre 2019, Farfetch non venderà più prodotti con pelliccia naturale sulla sua piattaforma: quando nel 2018 l’azienda di José Neves si è quotata a New York, Peta , la più importante ong globale a sostegno dei diritti animali, è stata fra i primi ad acquistare azioni, per conquistare anche voce in capitolo nelle assemblee degli azionisti ed esercitare forti pressioni, che hanno portato a questa decisione.

La celebre campagna anti-pellicce di Peta del 1994 con le supermodels dell’epoca

Oltre alle nazioni e alle e-boutique, anche il numero di marchi che si dichiarano fur free è in costante ascesa, come i numeri dell'industria della pelliccia sintetica: secondo Technavio crescerà in media del 19% annuo fra 2019 e 2023, fino a 129 milioni di dollari. Dall'altra parte, il calo dell'industria della pelliccia naturale, dai 40 miliardi di dollari del 2015 ai 33 del 2018, secondo le stime dell'International Fur Federation (Iff), che raccoglie 56 membri di 40 Paesi e che sta cercando di parare i colpi del movimento globale anti-pellicce. Iniziando a giocare proprio sul loro stesso campo: «Stiamo per lanciare campagne per evidenziare i vantaggi dell'acquisto di pellicce naturali - spiega Mark Oaten, ceo di Iff -. Mentre il dibattito sulla sostenibilità nella moda cresce sempre di più, le persone stanno ripensando alle pellicce sintetiche come un'alternativa altamente inquinante rispetto a quelle naturali».