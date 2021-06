Pellicce messe al bando: Israele è il primo Paese a vietare la vendita

La decisione del governo israeliano è stata festeggiata dalle associazioni per la difesa degli animali come un passo storico. Così l’ha definita Claire Bass, di Humane Society International: «Una giornata davvero storica per la protezione degli animali».

L’International Anti-Fur Coalition sta lavorando per un divieto alle vendite delle pelliccia dal 2009 e quindi ha accolto la notizia come una vittoria a lungo combattuta. Jane Halevy, fondatrice di Iafc, ha dichiarato in un comunicato stampa: «Niente è più forte di un’idea il cui tempo è arrivato. Uccidere animali per usarne la pelliccia dovrebbe diventare illegale ovunque: è giunto il momento che i governi di tutto il mondo vietino la vendita di pellicce».

Nel 2019, la California è diventata il primo Stato degli Stati Uniti a vietare la vendita di prodotti in pelliccia, che entrerà in vigore nel 2023, ma Israele è il primo a farlo come un intero Paese. L’allevamento di animali da pelliccia è in fase di eliminazione graduale in diversi Paesi d’Europa, ma in nessun Paese europeo è mai stata vietata la vendita di pellicce.

Il problema è molto sentito anche nel mondo della moda, tanto che alcuni marchi, tra cui Prada, Gucci e Versace, si sono impegnati a smettere di vendere pellicce.

Ogni anno, circa cento milioni di animali vengono uccisi in allevamenti intensivi di animali da pelliccia appositamente per fornire all’industria della moda non solo pellicce tradizionali, ma soprattutto finiture in vera pelliccia per giacche con il cappuccio e pompon in vera pelliccia usati su cappelli, guanti, scarponcini e una gamma di altri vestiti e accessori.