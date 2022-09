Pellizzano fra trampolini e sentieri magici

Dispone di una struttura per il salto con gli sci, l’unica in tutta la Val di Sole, e proprio sui suoi trampolini gareggeranno gli atleti dei Winter Games di questa disciplina. Pelizzano è un luogo simbolo della valle, adagiato sulle due sponde del torrente Noce e poco lontano dalle stazioni sciistiche di Folgarida, Marilleva Pejo, Passo Tonale e Madonna di Campiglio, a cui è collegato con servizi di bus navetta gratuiti. Per gli amanti del trekking, un'escursione da mettere in programma porta al lago dei Caprioli, a quota 1280 metri: lo si raggiunge dal paese percorrendo i circa 4 km del Sentiero degli Gnomi (chiamato anche “Senter dela Palù”), un percorso tematico che prende il nome dalle sculture in legno, pietra e altri materiali naturali ispirate appunto agli gnomi della foresta.

7/8 Menu