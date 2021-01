Pelosi: «Pence rimuova il presidente o ci sarà impeachment» La speaker della Camera definisce l’agenda per affrontare i 9 giorni che mancano all’insediamento di Joe Biden

(EPA)

3' di lettura

La Camera dei Rappresentanti avvierà l'iter per l'impeachment di Donald Trump se il vicepresidente Mike Pence non invocherà immediatamente il 25esimo emendamento per la rimozione del presidente.

Nancy Pelosi, speaker della Camera, definisce l'agenda per procedere dopo l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Nella mattinata di lunedì la Camera sarà chiamata a votare una risoluzione che impegna Pence e il gabinetto a invocare il 25esimo emendamento.

I tempi della risoluzione

Se la risoluzione non passerà immediatamente all'unanimità, come appare scontato, il provvedimento sarà sottoposto al voto dell'aula martedì. La risoluzione impegnerà Pence ad agire entro 24 ore: se il vicepresidente non dovesse attivarsi, la Camera darà il via all’iter per l'impeachment, ha spiegato Pelosi in una lettera ai deputati democratici.

Nelle scorse ore diversi esponenti democratici si sono mossi per la destituzione del presidente uscente degli Stati Uniti. In una lettera ai colleghi dem, la presidente della Camera definisce Trump «una minaccia imminente alla Costituzione e alla democrazia americane». Ecco perché ha messo in atto una duplice mossa per ottenerne la rimozione.

Da un lato verrà presentata la richiesta al vicepresidente di attivare il venticinquesimo emendamento e dunque di subentrare a Trump. «Se sarà invocato, il vicepresidente eserciterà subito i poteri», evidenzia Pelosi. Senza una risposta nel giro di 24 ore, la Camera avvierà invece le procedure di impeachment. «Nel proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia, agiremo con urgenza perché questo presidente è una minaccia imminente. Mentre trascorrono i giorni, l'orrore per l'assalto alla nostra democrazia perpetrato dal presidente Trump si intensifica e per questo c'è bisogno di un'azione immediata».

I timori per i prossimi 9 giorni

Intanto i Democratici sono concentrati sui nove giorni restanti della presidenza Trump. Pochi ma che potrebbero essere cruciali: il presidente Trump potrebbe lanciarsi in un'ondata di concessioni di grazia, anche a se stesso. Tuttavia Pelosi ricorda che Trump «può auto-graziarsi solo per offese federali, non per quelle statali», in merito alle indagini in corso sul presidente nello stato di New York.