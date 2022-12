Penalizzate le vendite di immobili dei fondi stranieri con partecipazioni non qualificate

La ratio di tale limitazione non era da rinvenire in un (inesistente) regime di favore accordato a tali partecipazioni, quanto piuttosto nella considerazione che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (come tutti gli altri redditi diversi di natura finanziaria) erano già esenti in virtù della ben più ampia norma di cui all’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/97, il cui presupposto soggettivo è ben più ampio di quello dell’esenzione per i fondi europei.

La giustapposizione dell’esenzione particolare (sulle sole plusvalenze da partecipazioni qualificate) e di quella generale (su tutti gli altri redditi diversi di natura finanziaria) aveva come risultato la completa esenzione dei fondi europei da ogni tassazione sulle plusvalenze, in tal modo scongiurando una procedura europea d’infrazione, dovuta alla discriminazione rispetto ai fondi italiani (esenti). Tale soluzione è però vulnerabile a una successiva, scoordinata modifica dell’esenzione generale (come sta purtroppo accadendo con il disegno di legge di Bilancio per il 2023).

Il mancato raccordo

Il problema nasce da un mancato coordinamento fra l’esenzione della legge di Bilancio 2021 (diretta alle sole partecipazioni qualificate) e la stretta della legge di bilancio ora in discussione (che limita l’esenzione generale su tutte le altre plusvalenze). Secondo l’attuale formulazione del disegno di legge, un fondo europeo che vendesse una partecipazione non qualificata in una società a prevalente sottostante immobiliare italiano non godrebbe di alcuna esenzione per norma interna (salvo il trattato, la cui applicabilità per i fondi non è però sempre agevole).

Addirittura, si ha il paradosso per cui un fondo europeo che vendesse una partecipazione qualificata in una società a sottostante immobiliare sarebbe esente, mentre lo stesso fondo sarebbe invece soggetto a tassazione sulla plusvalenza, derivante dalla cessione di una partecipazione non qualificata nella stessa società.

A prescindere dagli esiti paradossali, questa situazione rischia di riesumare la procedura europea d’infrazione, dovuta alla discriminazione rispetto ai fondi italiani. Sarebbe quindi necessario un coordinamento, attraverso l’estensione dell’esenzione particolare contenuta al comma 633 della legge 178/2020: anziché limitata alle sole plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, la stessa andrebbe estesa a tutti i redditi diversi di natura finanziaria.