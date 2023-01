Pence 1979 cresce e investe su digitale e mercati esteri

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“Stretch Your Limits”, supera i tuoi limiti, è il nome del profilo dell’influencer Anna Kanyuk su Instagram, nota per le sue lunghissime gambe. Ed è un motto che il marchio veneto Pence 1979 ha fatto proprio, in due sensi: il primo passa dalla capsule collection presentata a Pitti, Pence 1979 x Kanyuk, frutto della collaborazione fra Dora Zecchin, direttrice creativa del marchio, e Anna Kanyuk, insieme al marito Dmytro e che punta su capi in denim, punto di forza del marchio, sempre più adattati per lo sport. Ma Pence 1979 vuole superare i propri limiti anche in un senso più ampio, conquistando sempre più spazio nei mercati internazionali: «Il 2022 è stato un anno di consolidamento, sia per la struttura sia per visibilità del brand, dedicato al consolidamento e all’espansione internazionale - spiega Kajetana Orsini, responsabile marketing & comunicazione di Pence 1979 -. Abbiamo chiuso il 2022 con una parte internazionale che pesa il 40% del fatturato, che entro i prossimi 18 mesi prevediamo di far arrivare a 5 milioni. L’Italia resta ancora il mercato più importante, ma l’internazionale sta prendendo piede molto velocemente, con un focus particolare sui mercati europei, dove abbiamo aperto da poco Germania, Austria e Svizzera, ma anche Stati Uniti e Medio Oriente». L’obiettivo è far conoscere il marchio, e in questo senso va anche il debutto a Parigi nei giorni della moda, per poi pensare a un retail in proprio». I numeri sono trainati anche dalle vendite sull’e-commerce lanciato lo scorso giugno in Italia e in Europa e che sta attirando sempre più investimenti da parte dell’azienda, come dimostra anche la natura della stessa capsule: «Il 2022 è stato l’anno di partenza, il 2023 sarà di consolidamento, e prevediamo di cominciare a vedere i risultati in termini di vendita e di engagement», prosegue Orsini. Investimenti sostenuti anche dalla proprietà di Ipo Fashion & Design, dal giugno 2021 socio di maggioranza di Cpa, la società specializzata in abbigliamento di lusso che produce il marchio Pence 1979, guidato dai fratelli Dora e Davide Zecchin, rispettivamente alla guida creativa e produttiva del marchio, fondato dal padre Otello che ne resta ad.

«Nella collezione AI 23 abbiamo voluto riportare il brand alle origini. Ci basiamo sull’artigianalità e il savoir faire e abbiamo puntato moltissimo su questo e continuiamo a portarlo avanti - conclude la manager -. Dobbiamo osare ed essere diversi se vogliamo emergere e far sentire la nostra presenza in un mondo in cui nessuno ha veramente bisogno di qualcosa».