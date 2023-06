Pence in campo contro Trump per la nomination repubblicana alla Casa Bianca

Ascolta la versione audio dell'articolo

La gara per la nomination repubblicana alle presidenziali del 2024 si fa sempre più affollata. L'ex vicepresidente di Donald Trump, Mike Pence, è sceso ufficialmente in campo, presentando la documentazione per la corsa elettorale. E lanciando un aperto guanto di sfida al suo ex “boss”, al quale conta di strappare anzitutto il sostegno dell'elettorato conservatore più religioso.

Ai blocchi di partenza la corsa di Pence appare tutta in salita, frenata da sondaggi che lo vedono rastrellare non più di una manciata di punti percentuali di consenso tra la base del partito. Al momento, per cercare di strappare la nomination a Trump, sono oltretutto già scesi in pista numerosi candidati, a cominciare dal governatore della Florida Ron DeSantis. Considerato tuttora il rivale più agguerrito, DeSantis ha però di recente perso terreno, vittima di passi falsi e scarsa brillantezza, con Trump che lo doppia nelle preferenze e che ha semmai aumentato il suo vantaggio. Un difficile debutto che lascia in palio il mantello del candidato anti-Trump nel partito.

In corsa sono anche il senatore Tim Scott, tra i pochi leader afroamericani repubblicani, e l'ex ambasciatore all'Onu Nikki Haley. Nelle prossime ore e giorni sono attesi ulteriori ingressi, quali quello dell'ex governatore del New Jersey e grande critico di Trump Chris Christie e del governatore del North Dakota Doug Burgum.

Non mancano volti meno noti: il governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson, l'uomo d'affari del Texas Ryan Binkley, la celebrità radiofonica Larry Elder, l'imprenditore del Michigan Perry Johnson, l'investitore Vivek Ramaswamy. E si contano aspiranti potenziali e ancora reticenti: tra questi il governatore della Virginia Glenn Youngkin, considerato da alcuni ai vertici del partito alla stregua di un asso nella manica per un ingresso tardivo qualora DeSantis implodesse e nessun altro emergesse come netto favorito in alternativa a Trump per la nomination.

Al momento, nonostante inchieste e guai giudiziari, è l'ex Presidente a rimanere in netto vantaggio tra la base del partito, sulla quale mantiene una forte presa. Se manca ancora quasi un anno e mezzo alle elezioni vere e proprie, il conto alla rovescia verso le primarie o caucus (assemblee) statali di partito è già cominciato: tutti i candidati stanno facendo tappa in Iowa, la prima delle contese repubblicane agli inizi dell'anno prossimo e test della loro forza. La Convention del partito avrà poi luogo nell'estate del 2024 a Milwaukee.