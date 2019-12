Pendolari, ecco le dieci linee ferroviarie peggiori d’Italia <br/>In testa alla classifica di Legambiente si confermano<br/>l'ex Circumvesuviana, la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido di Nicoletta Cottone

(Comugnero Silvana - stock.adobe.com)

3' di lettura

Le linee ferroviarie più odiate dai pendolari? Si confermano l’ex Circumvesuviana, la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido . Lo attesta l’anticipazione del dossier Pendolaria di Legambiente. Un report che racconta il cambiamento, in termini di quantità e qualità, dei treni in circolazione e gli effetti sulla vita dei pendolari del Paese che, da Nord a Sud, affrontano ogni giorno molti disagi. In alcune zone del Paese, anno dopo anno - si legge nel report - si riducono i treni e si allungano i tempi di percorrenza, con la conseguenza che sempre più pendolari abbandonano treni sempre più affollati, vecchi e sottoposti a continue cancellazioni. E così ci si sposta in auto o con il pullman con chiare ripercussioni sull’inquinamento delle città.



LE DIECI LINEE PENDOLARI PEGGIORI

Linee peggiori al Nord come al Sud

Fra le dieci linee peggiori, che nel complesso coinvolgono oltre 3 milioni di pendolari, ci sono tratte ferroviari di tutta la Penisola: la Milano-Chiasso, la Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta, la Genova-Ovada-Acqui Terme, la Verona-Rovigo, la Terni-Sansepolcro, la Battipaglia-Potenza-Metaponto, la Agrigento-Palermo.

Le richieste di Legambiente

«Il rilancio della mobilità su ferro nelle città e la condizione che vivono i pendolari devono diventare una priorità dell’agenda politica nazionale. Oggi questo purtroppo non avviene», sottolinea Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Zanchini lancia una serie di sollecitazioni all’azione alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli: «dedicare ai pendolari almeno la stessa attenzione che ha messo in questi mesi per il rilancio dei cantieri delle grandi opere. Servono risorse – e purtroppo in legge di Bilancio non ci sono ne per aumentare i treni pendolari ne per compararne di nuovi - ma anche scelte radicali e a costo zero a difesa di centinaia di migliaia di persone che ogni giorno prendono il treno in situazioni di degrado inaccettabili».

Sottolinea l’inaccettabile situazione che si vive da dieci anni sulle tre linee peggiori d’Italia, li collegai drastici tagli operati e alla disattenzione al servizio. Ricorda che il numero di passeggeri è diminuito fino al 30%. Alla ministra viene chiesto di «esercitare un vero potere di controllo, verifica e intervento rispetto alle situazioni di più grave disagio, e quando la situazione è come a Roma e a Napoli commissariando le aziende».

Si riduce l’età dei treni in circolazione

Si riduce l'età dei treni in circolazione. É in atto un processo di dismissione dei convogli più vecchi in molte regioni, con l'età media arrivata a 15,4 anni rispetto al 2017 (quando il dato era di 16,8), grazie al trend iniziato negli scorsi anni con l’immissione di nuovi convogli da parte di Trenitalia. Il miglioramento si registra soprattutto al Nord e al Centro, dove è diminuita l'età media e il numero di treni con più di quindici anni di età per l'immissione di nuovi convogli. In Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna la situazione migliorerà nei prossimi anni grazie agli investimenti programmati nei Contratti di Servizio con Trenitalia. In Campania nonostante gli investimenti in corso, l'età media rimane alta (19,7 anni) soprattutto a causa dell'anzianità del parco rotabile di Eav (ex Circumvesuviana, Sepsa e MetroCampania NordEst). Identica situazione si registra nel Lazio, «dove sono sempre più evidenti le differenze tra la penosa condizione dei mezzi Atac e quelli delle linee Fl frequentate dai convogli Trenitalia».