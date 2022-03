Penelope Cruz (Madres paralelas)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Spagna non ha scelto «Madres paralelas» di Pedro Almodóvar come rappresentante agli Oscar di quest'anno, ma la protagonista Penelope Cruz può comunque ritenersi più che soddisfatta per essere stata inserita tra le cinque nominate al titolo di miglior attrice. L'Oscar l'ha già vinto nel 2009 per «Vicky Cristina Barcelona» e quest'anno non si ripeterà, ma la candidatura è più che meritata per il dolente ruolo di una donna che, dopo aver partorito, dovrà tornare a fare i conti con il suo passato.