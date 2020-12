Peninsula nella pet economy: rileva Isola dei Tesori Vicino l'acquisto del gruppo: i fondatori in minoranza. Investe pure il fondo Azimut Demos di Carlo Festa

In epoca di Covid, il mercato della «pet economy», cioè gli alimenti e gli accessori per gli animali domestici, sta conoscendo un vero boom e i private equity puntano sulle società del settore. È il caso di Peninsula Capital, che secondo le indiscrezioni sarebbe vicina a raggiungere un accordo per acquisire il controllo (il 75%) nella catena di negozi di prodotti per animali domestici, Isola dei Tesori. Nell’operazione investirà, in minoranza, anche il fondo Azimut Demos.

Primo tentativo nel 2013

