Peninsula vende il 40% di Kiko: i Percassi al 100% del big cosmetico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Va in porto il riassetto azionario per il gruppo Kiko, multinazionale italiana del settore della cosmetica controllata dalla famiglia Percassi.

Antonio Percassi, che ha ceduto una quota dell’Atalanta, ha infatti ricomprato il pacchetto azionario (circa il 40%) detenuto dal fondo di private equity, Peninsula Capital. Quest’ultimo era entrato come socio di Kiko nel 2018, a quel tempo in una situazione complessa di ristrutturazione e di tensione finanziaria per il gruppo della cosmetica, soprattutto ...