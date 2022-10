«Pensaci prima di cliccare»: la sicurezza digitale parte da noi

Dai banchi di scuola

Per Martinelli la protezione passa da gesti semplici, eppure spesso trascurati. Conoscere per prevenire è il motto dell’Osservatorio sulla sicurezza. E questa consapevolezza è anche nel claim del decimo mese europeo della sicurezza informatica: «Pensaci, prima di cliccare», accompagnato dall’hashtag #ThinkB4UClick.

«La partita si giocherà sempre più partendo dalle scuole e arrivando al mondo del lavoro. L’alfabetizzazione digitale deve essere una costante nel sistema scolastico, e con essa le basi della sicurezza informatica. Come Iit-Cnr da anni promuoviamo la cultura della sicurezza informatica. Per quanto riguarda le industrie, le grandi hanno ormai una serie di risorse umane, competenze e strumenti specifici. Per le piccole ancora si deve accrescere la consapevolezza, e per questo esistono strumenti di self-assessment della propria postura di sicurezza che possono dare una prima fotografia ed indicazione del proprio stato. Da qui si passa poi alla protezione dei propri asset informatici o con strutture interne o utilizzando servizi di terzi, incluso anche i vantaggi offerti dalle soluzioni cloud dove la sicurezza è nativa e gestita da esperti», precisa Martinelli.

La differenza dell’umano

Entro il 2025 il 40% dei board Fortune 500 avrà una figura dedicata di cybersecurity. Si amplia così il perimetro professionale in un settore in trasformazione.

Tecnologie evolute e machine learning sono già schierate, ma c’è la componente umana a fare la differenza, nel bene e nel male. Perché ancora oggi l’81% delle violazioni sono dovute ad errori umani.

«Prima della tecnologia si tratta di un problema di comportamenti da migliorare. Le persone sono l’anello debole, come tutte le statistiche riconoscono. La tecnologia ci può aiutare a definire meglio come comportarci, a capire quando facciamo qualcosa di sbagliato, oppure quando ci muoviamo in maniera non congrua. Viviamo in un mondo di dispositivi digitali pieni di sensori che raccolgono informazioni su di noi. Ecco perché sono importanti le regolamentazioni europee. Dobbiamo usare nei dispositivi strumenti antivirus aggiornati, evitare di rispondere in maniera sconsiderata a mail e messaggi di sconosciuti o da contatti conosciuti ma che ci appaiono inusuali e sospette. E poi non dobbiamo dare le nostre informazioni private o sensibili a terzi, proteggendo le chiavi di accesso al mondo digitale come facciamo con quelle nel mondo fisico».