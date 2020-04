Inps, Corte Ue: lecito tassare le pensioni degli ex dipendenti pubblici in Portogallo La scelta di vivere nel Paese iberico, alla luce della sentenza odierna, dal punto di vista fiscale risulta meno conveniente rispetto agli ex lavoratori del settore privato di Enrico Bronzo

(agefotostock / AGF)

Il regime tributario italiano risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione.

I pensionati del settore privato e del settore pubblico possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti



La vicenda

I sigg. HB e IC, cittadini italiani, sono ex impiegati del settore pubblico italiano che godono di una pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). Dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, nel 2015 essi hanno chiesto all'Inps di ricevere, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni , l'importo lordo della loro pensione senza il prelievo d'imposta alla fonte da parte dell'Italia, in modo da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo.



L'Inps ha respinto le loro domande, ritenendo che tale normativa si applichi unicamente ai pensionati italiani del settore privato che abbiano trasferito la loro residenza in Portogallo nonché ai pensionati italiani del settore pubblico i quali, oltre ad aver trasferito la loro residenza in Portogallo, abbiano anche acquisito la cittadinanza portoghese (una condizione non soddisfatta dai sigg. HB e IC).



I sigg. HB e IC hanno adito allora la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia). Questo giudice chiede alla Corte di giustizia se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza .