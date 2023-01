Pensione di inabilità con la maggiorazione: come si calcola la cifra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho fatto domanda per la pensione di inabilità all’Inps. La stessa mi è stata accolta perché, purtroppo, non sto tanto bene in salute. Volevo sapere come viene calcolata la pensione, perché ho sentito dire che mi viene maggiorata la contribuzione che possiedo alla data della domanda? Come stanno le cose?

A coloro che hanno i requisiti per la pensione di inabilità, la stessa viene liquidata sommando l’importo dell’assegno ordinario di invalidità con una maggiorazione, calcolata aggiungendo all’anzianità maturata il periodo che manca al raggiungimento dell’età pensionabile. Su tale materia, erano sorti non pochi dubbi nel corso del tempo, che hanno trovato una soluzione con dei chiarimenti forniti dall’Inps.

In maniera specifica, relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 era stato chiesto se per l’attribuzione della maggiorazione descritta si deve far riferimento o meno all’età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 335/1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.

L’Inps, ha precisato che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento proprio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 335 del 1995.

In maniera specifica, la maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Dlgs 503/1992. È da rilevare che, per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età’, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione. Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.

È importante ricordare quelli che sono i requisiti per accedere alla pensione di inabilità; in particolare, i requisiti richiesti sono, essenzialmente, due: uno sanitario e l’altro contributivo. Per quanto concerne quello sanitario, è necessario che vi sia assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Invece, per quanto riguarda quello contributivo esso si realizza nel possesso da parte del richiedente di 260 contributi settimanali, cioè cinque anni di contribuzione e assicurazione, di cui 156, tre anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; tali requisiti assicurativi e contributivi, hanno validità sia per le prestazioni pensionistiche liquidate in regime retributivo, misto che contributivo.

Inoltre, è necessario che vi sia la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori, cancellazione dagli albi professionali, rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione; se la rinuncia o la cancellazione avvengono dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità, la stessa sarà liquidata dal mese successivo alla la rinuncia o alla cancellazione.

I redditi da lavoro dipendente riducono assegno di invalidità

Sono titolare di assegno di invalidità; mi hanno offerto un posto da lavoro dipendente. Se lavoro l’assegno si riduce in base al reddito o resta uguale in caso di lavoro?

L’assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1° settembre 1995, viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa; viene ridotto, nelle percentuali determinate nella Tabella G allegata alla legge 335/1995.

In maniera specifica, nell’ipotesi in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità possiede redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, si ha una riduzione del 25 % dell’importo dell’assegno.

Nell’ipotesi in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità sia in possesso di un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, la riduzione sarà del 50 % dell’importo dell’assegno.

Il trattamento da invalido si può revocare o confermare

È stata accolta la mia richiesta per l’assegno ordinario di invalidità. Mi è stato detto che tale prestazione non è una vera e propria pensione e può essere revocato.