Pensione integrativa, il 2006 linea di confine per il fisco agevolato

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Un lettore ci scrive: Ho 74 anni, sono iscritto ad un fondo aperto dal 1988, e dal 2009 sono in pensione, senza però aver chiesto la prestazione complementare al fondo dove continuo a versare 5000 euro all’anno. Quando chiederò la prestazione al fondo mi verrà applicato il trattamento fiscale agevolato?

Proviamo a rispondere con ordine. Prima di tutto, per ottenere il riscatto al pensionamento fruendo del trattamento fiscale che il lettore definisce “agevolato”, occorre esercitare l’opzione consentita dall’articolo 23, comma 7, lettera c) del Dlgs 252/2005.

Si tratta di una opportunità riservata ai cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, espressione che designa le persone, come il lettore, che si sono iscritte a fondi pensione prima del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 421/1992, che all’articolo 3, comma 1, lettera v), aveva delegato il governo ad emanare un decreto legislativo finalizzato alla costituzione di forme di previdenza complementare: in attuazione di tale delega era poi stato emanato il Dlgs 124/1993.

Loading...

Poi ha fatto seguito il Dlgs 252/2005 che, a decorrere dal 2007, ha introdotto significative innovazioni nell’ordinamento dei fondi pensione, con riferimento, ma non solo, sia alle prestazioni, sia alla normativa fiscale. In particolare, tale ultimo decreto, all’articolo 11, comma 3, ha disposto che le prestazioni complementari al pensionamento possano essere liquidate in rendita, o in capitale, ma in questo caso solo nel limite del 50% del montante finale accumulato, prevedendo comunque un’eccezione che consente la liquidazione della prestazione interamente in capitale, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, che nel corrente anno 2022 ammonta a euro 6.079,45 su base annua. Il successivo comma 6 ha poi affermato che sulle prestazioni pensionistiche complementari sia operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%: a questo trattamento fiscale fa riferimento il lettore nel definirlo “agevolato”.

Venendo al merito del quesito, nel confermare che il superamento dell’età pensionabile consente al lettore di ottenere una prestazione pensionistica, sia in rendita, sia in capitale, va osservato che l’articolo 23, comma 7, lettera c) del citato Dlgs 252/2005, in deroga alle disposizioni sulle prestazioni pensionistiche sopra esposte, rende possibile per i “vecchi iscritti a vecchi fondi” la liquidazione dell’intera prestazione in capitale, con opzione tra diversi regimi fiscali, prevedendo sia la liquidazione dell’intero montante maturato, con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, sia, in alternativa, la facoltà di optare per l’applicazione del regime fiscale di cui all’articolo 11 comma 6, ma limitatamente al montante accumulato successivamente all’anno 2006.

A tal proposito la circolare dell’agenzia delle Entrate 70/E del 2007, al punto 5.1.2, ha confermato che l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime di cui ai commi 3 e 6 del citato articolo 11, comporta, per il montante maturato dal 1°gennaio 2007, l’applicazione del trattamento fiscale di cui all’articolo 11, comma 6, che implica comunque l’obbligo, dettato dal precedente comma 3, di percepire la prestazione in capitale in misura non superiore al 50% di tale montante, fatta salva la particolare eccezione della liquidazione dell’intero capitale alla quale sopra si è fatto cenno. L’agevolazione alla quale si riferisce il lettore potrà quindi trovare applicazione solo sulla quota di prestazione in capitale calcolata sul montante maturato successivamente all’anno 2006, nei limiti della disposizione dettata dal citato articolo 11, comma 3.