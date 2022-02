Pensione di reversibilità al coniuge separato senza assegno alimentare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il coniuge separato con addebito, non titolare di assegno alimentare, ha diritto alla pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite. Le nuove istruzioni operative sono state diramate dall’Inps con la circolare 19/2022.

Secondo il precedente orientamento dell’istituto previdenziale, il coniuge separato aveva diritto alla pensione ai superstiti, ma, nel caso di separazione, lo stesso aveva diritto al trattamento indiretto/di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare. Pertanto, solo se il coniuge deceduto era tenuto a corrispondere gli alimenti a quello separato, quest'ultimo aveva diritto a vedersi riconoscere il diritto alla pensione ai superstiti.

Tuttavia il costante orientamento della Corte di cassazione, aderendo ai principi affermati dalla Corte costituzionale, è quello di ritenere che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Infatti, il coniuge superstite ha diritto al trattamento pensionistico in virtù dell’esistenza del rapporto coniugale con il defunto, già pensionato o assicurato. Con le sentenze 2606/2018 e 7464/2019, la Cassazione – nel solco dei precedenti orientamenti – ha confermato che il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha comunque diritto alla pensione ai superstiti.

Equiparazione al coniuge superstite

A fronte di ciò, l’Inps ha rivisto la propria posizione prevedendo che il coniuge separato con addebito o per colpa, senza diritto agli alimenti, è equiparato al coniuge superstite con diritto al trattamento di reversibilità. Il separato cessa dal diritto al trattamento, se passa a nuove nozze. In tale caso, ha diritto a un assegno pari a due annualità della pensione, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti, nonché quelle giacenti, dovranno essere definite in base al nuovo orientamento.