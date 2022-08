Pensioni a 1.000 euro? Osservatorio Cottarelli, costa 31 miliardi

Il trend della spesa

«Sulla base di questi dati la spesa per pensioni minime nel 2020 è stata pari a circa 8,1 miliardi. Se si aumentasse l’importo di tutte le pensioni minime inferiori a 515,58 euro al mese per 13 mensilità, la spesa passerebbe a circa 19,6 miliardi. Occorre però considerare anche i pensionati della seconda fascia di reddito pensionistico (fra 515,58 e 1031,16), dato che la quasi totalità di questi pensionati ha un reddito inferiore a 1.000 euro e la media mensile è pari a euro 739; la spesa per questa categoria di pensionati sarebbe pari a 13,2 miliardi. In totale la spesa arriverebbe attorno ai 33 miliardi», calcola l’Osservatorio, precisando che con la rivalutazione del 2,2 per cento del decreto Aiuti Bis a partire da novembre 2022 il costo della riforma si ridurrebbe di poco: 31,2 miliardi euro.