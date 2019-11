Pensioni, in 5 milioni la ritirano in posta e solo 2 anziani su 3 hanno una card Secondo Bankitalia il piano del governo potrebbe aumentare del 10% i pagamenti digitali. Ma il 43% dei pensionati fa la spesa in contanti e ci sono ancora 272mila anziani che ritirano le loro mini-pensioni in contanti allo sportello bancario o postale di Davide Colombo

4' di lettura

Il piano del governo per ridurre l’uso del contante riguarderà da vicino il popolo dei pensionati, sicuramente i meno avvezzi agli strumenti di pagamento più innovativi. L’uso del cash è progressivamente diminuito negli ultimi anni ma restiamo al top in Europa. Secondo un recentissimo studio Bce, nel nostro Paese il valore delle transazioni con carte di pagamento è attorno al 30%, contro il 45% della Germania e il 70% della Francia.

Mentre l’ultimo report di Bankitalia sulle economie regionali rivela che il ritardo nel confronto internazionale, se è comune a tutte le macroaree del Paese, è ancor più accentuato nel Mezzogiorno dove, nel 2018, ciascun residente ha effettuato solo poco più di 60 operazioni con strumenti diversi dal contante (bonifici, assegni, carte di pagamento e disposizioni di incasso), a fronte di circa 140 transazioni pro capite nel Centro Nord. E i pensionati, naturalmente, sono i più in ritardo.



Pensionati con card, solo il 67%

Guardando alle serie storiche delle Indagini sui bilanci delle famiglie di Bankitalia si apprende che nel 2016 i pensionati in possesso di almeno una card erano il 67% (dieci anni prima, nel 2006, arrivavano appena al 40%) contro l’86% dei non pensionati. Nel 1993 la distanza tra pensionati e non-pensionati con una carta di pagamento era del 30%, nel 2016 è scesa al 20%. Per dare un dato più puntuale: nel 2016 gli under 30 con una carta di pagamento erano l’89%, gli over 65enni si fermavano al 64%. Sono dati riferiti ai capifamiglia, dunque un'approssimazione dei comportamenti individuali. Tanto è vero che i non pensionati che nel 2016 hanno fatto la spesa pagando in contante erano il 37% contro il 43% dei pensionati.

Cinque milioni incassano la pensione in Posta

Un altro insieme di dati interessanti, passando dalle modalità di spesa a quelle di incasso della pensione, ce li offre l’Inps. Più di 5,2 milioni di pensionati riscuotono in Posta, mentre 10,3 milioni lo fanno in banca, dove ricevono l’accredito sul conto corrente. Coloro che ancor oggi vanno allo sportello per ritirare l'intera pensione in contanti sono appena 272mila (215mila agli sportelli postali e 57mila in banca). Questi ultimi dati di fonte amministrativa sono riferiti ai mesi di giugno-novembre 2019. È una frazione molto piccola se si tiene conto del fatto che 5,4 milioni di pensioni non superano i 500 euro mentre 8,6 milioni non arriva a mille euro al mese.

Come si ricorderà la legge 214 del 2011 ha vincolato la possibilità di incassare in contante la pensione solo per gli importi ordinari inferiori a mille euro. In quell’anno il governo Monti fissò la stessa soglia per i trasferimenti in contante generalizzati, soglia che è poi stata portata a 3mila euro. Ora la legge di Bilancio 2020 prevede di fare ridiscendere questo limite a 2mila euro a metà del prossimo anno e riportarlo a mille euro all'inizio del 2022.