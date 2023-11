Pensioni: “anticipi” solo con il contributivo e nuova indicizzazione: la via obbligata della riforma che verrà

Nel 2027 un nuovo sistema di indicizzazione a prova di spesa

Alla fine del 2023 la spesa per pensioni supererà i 317 miliardi, contro i 297,1 miliardi dello scorso anno, per poi salire ulteriormente a 340,5 miliardi nel 2024 (il 16% del Pil). Un’impennata in gran parte dovuta all’indicizzazione degli assegni alla corsa dell’inflazione. Per contenerne gli effetti, con la manovra dello scorso anno il governo Meloni ha introdotto un nuovo meccanismo che assicura la rivalutazione piena solo ai trattamenti fino a 4 volte il minimo Inps, con riduzioni progressive per successive 5 “fasce” di assegni più elevati. Con l’attuale disegno di legge di bilancio l’ultima “fascia”, quella delle pensioni più “pesanti” (oltre 10 volte il minimo) viene ulteriormente penalizzata: l’adeguamento per il 2024, che sulla base del decreto del ministero dell’Economia in forma piena è fissato al 5,4%, scende dal 32 al 22%. Ma non è la sola novità introdotta dall’attuale manovra al vaglio delle Camere: nell’ambito delle misure di revisione della spesa, viene prevista la nascita presso il Mef di una Commissione di esperti incaricata di valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dall’1 gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, anche eventualmente cambiando l’indicatore di riferimento all’indicizzazione con il passaggio da quello utilizzato attualmente, il Foi, (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) al deflatore del Pil, che consente di depurare il Prodotto interno dalla crescita dei prezzi.

I paletti dell’Upb

L’Ufficio parlamentare di bilancio, intervenendo sulla manovra, ha subito fatto notare come il compito affidato alla Commissione di esperti non sia semplice. «Se per ragioni di equità bisognerà sforzarsi di dare la più ampia tutela ai redditi più bassi, nel contempo il disegno delle aliquote delle altre fasce di reddito dovrà evitare il ricorso a meccanismi troppo complessi, difficili da mandare a regime e da aggiornare», ha sottolineato l’Upb, dal quale sono arrivate anche alcune puntualizzazioni sull’eventuale ricorso a un nuovo indicatore. «A fronte dei vantaggi di un maggiore controllo della spesa, l’utilizzo del deflatore del Pil potrebbe, in fasi in cui la dinamica dei prezzi al consumo è sistematicamente più intensa, intaccare il potere di acquisto dei redditi più bassi anche quando questi fossero indicizzati al 100%, con il rischio di creare pensioni basse “di annata” e amplificare situazioni di insufficienza rispetto ai bisogni quotidiani».





