Pensioni, nelle aziende in crisi nuova chance per le uscite anticipate

Sistema previdenziale sempre più frammentato, complici anche la crisi Covid e la necessità di attutire gli effetti socio-economici negativi. L’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha previsto – per il 2022, 2023 e 2024 – un’altra possibilità di uscire prima dal lavoro, con la dote di un’indennità quasi pari alla pensione: l’assegno “provvisorio” sarà pagato fino al perfezionamento del diritto pensionistico.

L’ammortizzatore pensionistico

Si tratta di un “ammortizzatore pensionistico” per le imprese piccole e medie in crisi, che concordino con le rappresentanze sindacali e con i lavoratori (l’adesione è volontaria) un accordo per le uscite anticipate. La misura è finanziata con 150 milioni per quest’anno e con 200 milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024.

Si calcola che potranno essere coinvolti da 10mila a 20mila dipendenti. L’intervento, messo in campo dalla legge di Bilancio 2022, è disciplinato da un decreto dello Sviluppo economico la cui pubblicazione è attesa a giorni.

I requisiti

La platea è costituita da imprese che occupano mediamente tra 15 e 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni: il requisito è aver subito una diminuzione media del fatturato nei 12 mesi antecedenti la richiesta di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. L’altra condizione è la firma di un accordo collettivo aziendale per l’uscita anticipata dei lavoratori: gli interessati dovranno prestare un consenso scritto.

L’uscita anticipata può essere al massimo di tre anni: entro il 31 dicembre 2024, infatti, si deve raggiungere o l’età della pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o l’età del pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), ma in questo caso si richiedono almeno 62 anni.