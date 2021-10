Pensioni, bonus casa e fisco: trattativa alla stretta finale in vista della manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cantiere della manovra è destinato a restare aperto fino a giovedì, quando dovrebbe essere convocato il Consiglio dei ministri per l’approvazione della legge di bilancio. Un tavolo con i sindacati e una riunione della cabina di regia dovrebbero precedere l’approdo della manovra in Cdm (le riunioni al momento non risultano programmate). Non si andrà oltre giovedì: dal giorno successivo il Governo sarà impegnato nel G20 che si svolgerà a Roma.

Le prossime ore serviranno a trovare, con la maggioranza e con le parti sociali, una difficile intesa sui tanti nodi ancora da sciogliere: previdenza (meccanismo per superare Quota 100), fisco (il capitolo del taglio delle tasse), bonus fiscali per l’edilizia (estensione al 2023 dell’incentivo al 110% per le ristrutturazioni), reddito di cittadinanza. Il governo ha fissato i suoi paletti con il Documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato a Bruxelles dove per ciascun capitolo della manovra sono state definite le grandi cifre. I numeri non cambieranno. La tensione in maggioranza si alza su come usare i fondi.

Il superamento di quota 100

Il capitolo più controverso è quella del superamento di quota 100, la misura che consente di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi. «Quota 100 non sarà rinnovata, ora serve assicurare un graduale passaggio alla normalità» ha chiarito venerdì 22 ottobre da Bruxelles Mario Draghi. La Lega insiste sul meccanismo di Quota 102 per il 2022 e il 2023, una misura già respinta dall’esecutivo nel Cdm sul Dpb della scorsa settimana: in quell’occasione il ministro dell’Economia Daniele Franco aveva proposto Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. Il governo avrebbe aperto alla possibilità di tenere per tre anni ferma l’età di uscita a 64 anni e aumentare gradualmente i contributi (38 anni nel 2022, 39 nel 2023, 40 nel 2024). Ma la soluzione non convince la Lega che rilancia con Quota 41, la pensione con 41 anni di contributi, magari tenendo ferma un’età minima in uscita per superare le forti perplessità del governo.

Taglio delle tasse: sul piatto 8 miliardi

C’è poi il grande tema del taglio delle tasse. Draghi e Franco sarebbero dell’idea di destinare gran parte degli 8 miliardi a disposizione per tagliare il cuneo ai lavoratori (con i contributi o ampliando il bonus Irpef), mentre il centrodestra e gli industriali insistono per agire anche lato imprese e tagliare - se non abolire - l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive). Se non si troverà una quadra, è probabile che la scelta venga rinviata all’iter di conversione della manovra (l’approvazione deve avvenire entro dicembre): il governo potrebbe presentare un emendamento, dopo aver chiuso un ampio confronto.

Bonus edilizi, la questione della proroga

L’altra battaglia si annuncia sui bonus fiscali a sostegno dell’edilizia. I partiti chiedono l’estensione al 2023 dell’incentivo al 110% non solo per i condomini ma anche per le villette. Un intervento che avrebbe costi troppo elevati, secondo le stime del governo. Non è escluso che alla fine venga concessa una proroga di pochi mesi - da giugno a dicembre 2022 - anche per le abitazioni unifamiliari, ma le perplessità dell’esecutivo restano, visto che la misura nel lungo periodo è insostenibile e la ripresa dell’economia la rende meno essenziale a spingere il settore edile.