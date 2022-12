Pensioni, cambia ancora la rivalutazione degli assegni: ecco chi guadagna e chi perde

Il testo originario della manovra aveva introdotto questo nuovo schema:

- indicizzazione del 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo Inps (2.100 euro);

- dell'80% per gli assegni pari o inferiori a 5 volte il minimo (2.626 euro);

- del 55% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo (3.150 euro);

- del 50% tra 6 e 8 volte il minimo (4.200 euro), del 40% tra 8 e 10 volte il minimo (5.250 euro);

- del 35% per le pensioni superiori a 10 volte il minimo.



Chi guadagna e chi perde

Con i ritocchi del governo si attenua il taglio dell'indicizzazione per le pensioni comprese tra i 2.100 euro lordi mensili (rivalutazione piena) e i 2.626 euro: l'adeguamento sale a 162 euro dai previsti 153. In tutti gli altri casi il sacrificio diventa maggiore.

Un assegno da 3.150 euro lordi al mese, ad esempio, sarà rivalutato di 121,8 euro e non più di 126 euro (con lo schema in vigore nel 2022 sarebbero stati 172 euro). Per un trattamento da 5.250 euro lordi al mese l'adeguamento sarà di 141,8 euro mensili e non più di 153 (con lo schema ora in vigore sarebbero stati 287 euro).



Le minime degli “over 75” a 600 euro mensili

Sempre con gli emendamenti del governo alla manovra viene rafforzata la rivalutazione delle minime per gli over 75 ma per il solo 2023. Questi trattamenti beneficeranno di una rivalutazione aggiuntiva del 6,4%, invece del previsto 1,5%, oltre alla prevista indicizzazione del 7,3%. Con il risultato di far lievitare l'importo mensile della pensione fino a 597,3 euro mensili. Gli altri trattamenti al minimo saliranno nel 2023 a 570 euro, come già indicato dal governo.